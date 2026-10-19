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民主黨勝選預期升高 美國國防類股走勢疲軟

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國防類股走勢疲軟。美聯社
美國國防類股走勢疲軟。美聯社

由於美國民主黨在國會期中選舉中可能大勝的預期持續升高，美國國防類股走勢疲軟，從7月初到10月中iShares美國航太與國防股ETF大跌16%，遠遜標普500指數3.5%的漲幅。

賭盤市場的數據顯示，民主黨將在選舉中囊括參眾兩院多數席次的機率，已上升20個百分點。投資人認為如果民主黨大勝，川普政府的5千億美元軍事支出計畫可能胎死腹中。

今年來美國國防類股表現一直呈現弱勢，領導廠商難以達成今年的生產目標。愛國者飛彈防禦系統主要生產廠商洛克希德．馬丁公司，股價已從3月初的頂峰回檔約20%。諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）與L3哈里斯技術公司（L3 Harris Technologies），股價更分別下跌35%及36%。經理人表示，一些小型的國防股受創更重。

分析家指出，儘管兩黨都支持增產飛彈，以補充庫存，但議員可能質疑一些舊的大型項目，例如F-35戰機與哨兵型洲際飛彈。

觀察家並表示，一些與川普個人相關的大型計畫，例如「川普級」的「黃金艦隊」，以及以「金盾」為名的太空武器網，都被國防專家認為是「古怪」、「不可行」的計畫，可能前途多舛；他們表示，「任何被冠上川普，或『黃金』等名稱的項目，都可能面臨風險」。

國防 民主黨 美國

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