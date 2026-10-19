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美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

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美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股19日早盤三大指數漲跌互見。歐新社
美股19日早盤三大指數漲跌互見。歐新社

美股19日早盤投資人逢低買進、科技股反彈，四大指數漲跌互見。市場也靜待特斯拉Meta於21日公布財報。

道瓊工業指數早盤下跌137點，或0.2%，標普500指數上漲0.5%，以科技股為主的那斯達克綜合指數，上漲1%。費城半導體指數漲2.75%、台積電ADR漲1.38%。

根據美國政府19日發布的聯邦公報，聯邦機關必須從其系統中移除所有DeepSeek產品。該命令援引了美國網路安全法規，同時也禁止這家中國企業參與聯邦政府的合約標案。

英特爾早盤勁揚逾5%。摩根大通（小摩）將該公司投資評級從「減碼」調升至「中立」，並維持85美元目標價不變。新雲端業者CoreWeave則獲高盛調升投資評等，股價揚升3%。受債務疑慮拖累，該股上周重挫逾25%。

超微（AMD）與美光科技均上漲3.5%。

儘管科技股反彈，市場對AI交易能否持續強勁的疑慮成為焦點。CNBC引述消息人士報導，Anthropic第3季營收達168億美元，雖高於第2季的116億美元，但仍讓投資人對AI基礎設施建置帶動的成長速度產生疑慮。

油價19日早盤小跌。布蘭特原油下跌逾1%至每桶約108美元，美國西德州中級原油（WTI）期貨則小跌至每桶約101美元。

Meta與特斯拉在內多家大型企業本周將陸續公布財報，市場樂觀期待這些業績能為股市帶來穩定作用。

英特爾 油價 科技股 美股 道瓊工業指數 特斯拉 Meta 費城半導體

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