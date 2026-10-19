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南非稀土專家：各國願意投資 分散全球關鍵原料來源

中央社／ 約翰尼斯堡19日專電
圖為稀土。美聯社
圖為稀土。美聯社

南非今年在稀土領域出現重大突破，第一階段精煉技術研發成功並順利進入商業化生產。南非國家礦物研究機構執行經理表示，世界各國希望降低對中國原料的依賴，因此更願意投資在稀土產業，以分散供應來源。

今年6月，南非國家礦物研究機構Mintek於實驗室成功提煉出高純度混合稀土產品，是非洲首個達到此技術的國家；隨後，史丁坎普斯寇爾獨居石礦場（Steenkampskraal Monazite Mine，SMM）將此技術應用於其第一階段冶煉廠，於10月初正式進入量產，並將按原訂計畫於年底前完成第一批出貨。

南非在稀土技術領域出現重大進展，使其在稀土地緣政治上扮演的角色受到各界矚目。

Mintek執行經理穆勒（Elmar Muller）近期接受中央社視訊專訪，他針對非紅供應鏈問題表示，「雖然南非是金磚國家成員，但在稀土政策上我們並未選邊站。事實上，因為現在世界各國不希望過度依賴中國的原料，所以反而更願意投資在我們的稀土產業。」

他強調，任何國家若掌握全球經濟所需關鍵材料的9成產量，都會構成風險。從經濟角度來看，「分散供應來源比較合理」。

他表示，除了來自SMM的原料，Mintek也積極尋求與歐美、非洲其他多國礦場合作，為其客製化精煉技術或洽談技術授權等。

穆勒接著分析，Mintek與SMM的一項重要優勢是已取得南非政府的核子相關許可證，可以處理第二階段過程中產生的釷（thorium）及鈾（uranium）等含放射性物質的原料，是非洲唯一具備這項能力的冶煉廠。目前全球僅有美國及亞洲少數機構有類似能力，南非挾此優勢，目標未來能發展成為非洲稀土加工中心。

他也透露，目前Mintek已開始研發第二階段冶煉技術，2027下半年或許能在第三階段技術出現進展，分離出個別稀土元素。

SMM財務長瑟爾（Tyrone Searle）也接受中央社視訊專訪，記者問及SMM精煉廠進入量產後，第一批買家是哪些國家時，瑟爾表示，「首批產品幾乎全都出口到中國。」

他指出，中國是目前第一階段精礦的主要買家，因為全世界能夠處理這些放射性材料的國家非常少，大部分國家沒有能力進行後續加工。但他也提到，首批出貨中有非常少量的產品會送到加拿大一座小型試驗工廠，他們預計2027年開始向SMM購買幾百噸的產品，進行下一階段處理。

瑟爾透露，SMM目前正在和南非政府及其他國家洽談第二階段的投資，約需3000萬美金。若第二、三階段資金順利到位，預計2028年稀土加工的三個階段全都能進入量產。

他強調，SMM的優勢在於它是全世界稀土礦體品位最高的礦山，約有14.5％，多數其他礦場僅不到1％，甚至有2-4％就算高品位了，也因此它所需的投資金額，遠小於其他礦場。

穆勒指出，目前南非稀土產業發展仍在等待資金挹注，雖已有多國前來洽談，但大部分投資方都想直接取走產品，南非政府則希望以發展南非為優先，提高技術、培養人才，因此各方目前仍處於談判階段。

南非 稀土 非洲

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