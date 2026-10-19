巴黎車展中國品牌占3成 法國消費者：歐洲須快「醒來」

第91屆巴黎車展昨天落幕，今年約1/3的參展品牌來自中國，創下新高紀錄。有法國消費者替歐洲品牌面臨的競爭和本土就業機會憂心忡忡，希望歐洲製造商盡快「清醒過來」。

巴黎車展（Mondial de l’Auto Paris）今年著重於塑造未來車的創新技術，集結超過60個品牌，展示超過400輛車，約吸引50萬人參觀。中國參展品牌包括比亞迪、小鵬、零跑、極氪等，顯出搶攻歐洲市場的企圖心。

在中東戰事導致燃油價格大幅上漲的背景下，許多法國消費者傾向購買電動車。今年9月，法國純電動車占新領牌照數的42%，是去年同期的兩倍。

法國消費者查爾勒（Charles）與妻子開過的車款堪稱「聯合國」，包括雪鐵龍（Citroën）、富豪（Volvo）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、BMW、福斯（Volkswagen）、飛雅特（Fiat），現在開的是特斯拉（Tesla）。

他們花了不少時間參觀中國電動車展場，甚至坐進展示車內試著感受。

查爾勒接受中央社記者訪問時說，對於中國電動車，「第一印象是他們已經攻占了市場」，感覺中國品牌提供了很多選擇。

他表示，與其問現在的中國品牌是否能與歐洲品牌競爭，他「更希望是歐洲品牌還能與中國品牌競爭」，因為中國車為歐洲市場帶來巨大壓力，正使歐洲車商喘不過氣。

身為消費者，查爾勒擔心購買中國電動車會對法國工業和就業造成負面後果， 希望歐洲製造商盡快「清醒過來」。

展場中，許多中國電動車價格並不比歐美品牌便宜。查爾勒也觀察到，中國車與歐洲車價差不大，只是多數人有著中國車比較便宜的印象，或許在同等級配備下，中國車還是略為便宜。

法國車市多由小型車款所推動，許多選項不到2萬歐元（約新台幣73萬元），例如大型車商雷諾（Renault）有R5和Twingo，雪鐵龍有e-C3，飛雅特有Grande Panda。

阿邁德（Ahmed）全家人一起逛車展，作為未來換車的參考。他們看了法國雷諾，也看了中國問界等品牌。

阿邁德對中國電動車的內裝和「CP值」（效能價格比）印象深刻。他的家人納迪亞（Nadia）直言，基於在展場中觀察到的材質和配備，她很願意購買中國車，也不介意自己開的車是一個在法國少有人識的品牌。

但阿邁德有點遲疑，因為他想到日後若要轉售，不知道中國車在二手市場上的價格會不會很低，另外「可能也有一些形象方面的考量」。

他也擔心中國車搶攻歐洲市場，會影響法國車商的生存和就業。但他告訴中央社記者，歐洲國家已經意識到問題，正試圖採取行動，中國很早就把電池、電動車視為優先發展項目，如今是歐洲必須加緊提升競爭力。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認為，歐盟與中國本月稍早達成關於限制中國油電混合車和插電式油電混合車進口數量的諒解，將有助於強化保護歐洲產業。