法國暴力局勢蔓延 歐洲股市普遍下挫

在巴黎及米蘭股市領跌下，歐洲主要股市今天普遍走低，主因法國各地暴力情勢升溫，義大利金融重鎮米蘭（Milan）也爆發街頭衝突。

法新社報導，截至格林威治標準時間10時30分左右，巴黎CAC 40指數下跌1.5%，報7936.61點；米蘭FTSE MIB指數下跌1.6%，報49037.70點。

倫敦FTSE 100指數下跌1.0%，報10775.37點；法蘭克福DAX指數下跌1.3%，報25282.95點。

多數產業板塊同步下滑，盤中交易接近半場時，債券及歐元也再度遭到拋售。

盛寶金融（Saxo Markets）投資策略師威爾森（NeilWilson）表示：「歐洲股市普遍走弱，但法國和義大利跌勢最重。」

他說：「本週的企業財報將成為市場風險情緒的關鍵，Meta尤其受到關注，它是5個超大規模雲端服務商（Hyperscaler）當中首家發布財報的公司。」Meta是臉書（Facebook）的母公司。