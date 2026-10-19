泰國嚴打外國人違規買地 擬強制出售非法持有地

泰國總理阿努廷今天啟動外國人非法持有泰國土地的調查行動，下令全國各府及土地官員於12月前，完成相關調查，並研議強制出售違法土地、驅逐出境等措施，以打擊外國人透過泰國公民充當人頭，以規避土地持有規定的行為。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在總理府宣布啟動一項打擊外國人非法持有泰國土地的行動，他要求各府優先調查高風險案件，確認土地登記人背後的實際控制者及受益人，並追查相關資金流向與企業架構。

曼谷郵報（Bangkok Post）及民族報（The Nation）報導，相關行動包括完成調查、強制出售違法土地，以及防止人頭持有行為再次發生。

阿努廷表示，地方官員必須在12月前完成調查，並將涉及違法的相關網絡移交主管機關依法處理。

他說，「土地是重要的國家資源，土地所有權必須合法且公平，不應成為非法剝削的機會。」他並補充，相關違法行為不僅影響國家資源的公平使用，還影響國家安全和民眾對政府執法的信心。

阿努廷強調，政府將嚴處充當人頭協助外國人持有土地的泰國人，並採取措施防止違法土地透過轉手再次落入其他人頭名下。相關處置可能包括強制出售土地，以及依法撤銷相關人士在泰國居留的權利或取消泰國國籍。

阿努廷說，政府也已準備相關法律程序，處理驅逐出境、洗錢及逃漏稅等問題。他表示，「沒有任何人的影響力能凌駕政府之上」，並指出，違法者可能是具有影響力的人物，但不應因此阻礙政府執法。

泰國土地局局長頌猜（Somchai Leelanoi）表示，初步調查發現有1萬3088個案件，涉及可疑土地所有權，其中1550家企業涉嫌涉及外資違法持股，另有1萬1538個案件涉嫌替外國人持有土地。

阿努廷表示，政府仍歡迎誠實、透明、遵守泰國法律，並尊重泰國人權益的外國投資人，同時強調，執法必須針對違法者，以保障合法投資活動。

泰國當局本月稍早曾針對外國人非法持有房地產展開調查，並突襲曼谷4處豪華住宅區的17個地點，逮捕包括中國籍人士在內的11名嫌疑人，並查扣價值逾60億泰銖的資產。