美股財報季進入火熱期 聚焦Meta、特斯拉、Netflix

美國股市本週進入財報高峰，除了科技業「7巨頭」中的Meta和特斯拉將公布結果，投資人還將關注串流媒體巨擘Netflix、信用卡公司美國運通及多家航空公司財報透露的消費趨勢。

Investopedia報導，擁有臉書（Facebook）和Instagram的社群媒體業巨擘Meta，以及近日才展示能在空中飛躍旋轉跑車Roadster的電動車大廠特斯拉（Tesla），皆將在21日公布第3季財報，揭開美國科技股「7巨頭」（Magnificent Seven）財報季序幕。

其他像Google（谷歌）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）預計下週公布最近1季業績，iPhone製造商蘋果（Apple）則定於11月2日發布財報。近來「7巨頭」在美股漲勢扮演重大角色。

上週美股走勢分歧，道瓊指數上漲但標普指數下跌，那斯達克指數則受科技股疲軟拖累挫低4.5%。利空來自美國通貨膨脹數據高於預期，引發投資人揣測聯邦準備理事會（Fed）可能繼續升息；此外有中國公司宣布記憶體晶片製程取得突破，掀起類股跌勢。

Meta上回發布的第2季財報受其對人工智慧（AI）投資的影響，獲利不如預期，股價應聲下跌。不過，這回Meta在數週前發表的AI代理廣獲好評，並針對企業客戶打造適用工具，使得法說會令人期待。

特斯拉的投資動向也受到投資人關注。其第2季獲利受到對自動駕駛及機器人計畫的大量投資影響而不如預期，且其無人駕駛計程車Cybercab的安全標準仍面臨調查，但特斯拉已發布的第3季交車量優於預期，Roadster的發表也帶來利多。

上週宣布裁員的Netflix則將在明天公布第3季財報，美國運通（American Express）的結果將在23日揭曉。Netflix上回公布的第2季數據大致符合預期，但當時已預警營收成長將放緩。

本週還有美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）等4家美國航空公司將公布上季結果。不過，最新公布的美國9月航空旅遊量較去年同期下滑約5%，同業達美航空（Delta Air Lines）近期發布的財測也遜於預期。