日本擬調降消費稅 日相高市早苗不否認發行國債

日本政府力拚在2027年4月起調降食品消費稅率，而這項政策的財源也備受關注。日相高市早苗今天在參議院預算委員會接受質詢時就此表示，「並未否認發行國債的可能性」。

日本政府內閣會議先前敲定食品消費稅率自2027年4月起從8%調降為1%、為期兩年的稅制改革大綱，並力拚在本屆國會通過相關法案。高市先前就這項政策的財源說明，不會依賴特例公債（赤字國債）。

「日本經濟新聞」報導，高市今天在國會提到改革預算編列時表示，「會與去年度相同，妥善控管透過中央政府總預算及追加預算發行的全年國債總額」。

她也強調，「將在掌握稅收動向的同時，從歲出與歲入兩方面著手評估。」她也表明，將在穩定降低債務未償餘額占國內生產毛額（GDP）比例的同時，仔細評估可行的財政規模。

高市今天在參議院預算委員會，接受在野黨國民民主黨議員濱野喜史質詢時如此答辯。

濱野詢問，「這不也是抱持一貫認為發行公債就是壞事的想法嗎」，並主張若透過削減政府支出來因應，「可能會抵銷減稅的效果」。

日本內閣官房長官木原稔今天隨後在記者會上就高市的發言表示，「這純粹是針對整體預算編列的答辯」，並強調政府既定的方針並未改變。

高市在預算委員會上也表示，「至今我一直被說有所謂的『高市日圓貶值』、『高市高利率』等現象，我要明確否認這些說法。」她藉此表明，將致力於打造強勁的經濟，提升市場對日圓的信心。

關於調降食品消費稅的財源，高市表示，「約9兆日圓的稅外收入之中，約有6兆日圓未指定用途，政府也將考慮進一步增加這部分收入。」

她回答日本共產黨議員山添拓的質詢時指出，會調整日本政府近年金額龐大的追加預算，且過去5年平均稅收超出逾6兆日圓，多於原本預期，高市強調，「這些財源足以因應必要的財政需求。」