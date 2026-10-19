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MSCI擬降級再掀賣壓 印尼股市一度暴跌逾5%創6年新低

中央社／ 雅加達19日綜合外電報導

市場對MSCI可能調降印尼市場評級的疑慮升高，加深外資恐將進一步撤出的擔憂。印尼基準股價指數雅加達綜合指數今天一度重挫逾5%，跌至6年來新低，終場以下跌3.64%作收。

美國財經媒體CNBC報導，雅加達綜合指數（JakartaComposite Index）今天跌至2020年10月初以來最低水準，印尼股市賣壓持續加重。

指數編纂公司MSCI（明晟）上週五提議，將印尼從新興市場直接重新歸類為獨立市場，恐使印尼被剔除出全球主要股市指數。

MSCI預計明年6月前做出最終決定，印尼是否會被重新歸類，取決於印尼當局能否證明市場治理與透明度已有實質改善。

高盛（Goldman Sachs）週日在一份報告中警告，若印尼被完全剔除出MSCI新興市場指數，恐造成約56億美元的被動型基金資金流出。

這相當於MSCI印尼可投資市場指數（MSCIIndonesia Investable Market Index）成分股平均每日成交量的18倍。

高盛提供的數據顯示，截至上週五，MSCI印尼指數（MSCI Indonesia Index）今年來已下跌47%，同期外資從印尼股市淨撤出51億美元。

MSCI 印尼 雅加達

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