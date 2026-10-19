美股財報季前逢賣壓 亞股收盤互有漲跌

市場對AI投資熱潮的疑慮日益加深，引發美股賣壓，但隨著企業財報即將公布，投資人逢低買進，為市場提供部分支撐，亞股今天收盤互有漲跌，首爾股市揚升1.8%。

法新社報導，市場憂心通膨飆升、成本攀升，以及近年來投入人工智慧（AI）產業的龐大資金何時才能帶來回報，晶片商及其他與AI相關企業股價再度面臨賣壓。

投資人正關注至關重要的美股財報季，科技巨頭特斯拉（Tesla）和Meta都將於本週公布財報。

美國聯邦準備理事會（Fed）下週利率決策也備受關注。在美國通膨數據高於預期後，市場押注聯準會將連續第2次升息。利率上升不利於科技公司，因為許多企業仰賴借貸，支應鉅額投資。

美股3大主要指數上週五收盤全面重挫，那斯達克綜合指數跌幅超過2%，微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）及亞馬遜（Amazon）等大型企業股價下跌，拖累指數表現。

這股賣壓今天也蔓延至亞洲，東京股市日經225指數受到科技投資巨頭軟銀（SoftBank）、以及愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）等企業股價表現拖累。

不過，受惠於晶片製造商SK海力士（SK hynix）與三星電子（Samsung Electronics）股價走強，首爾股市攀升1.8%。

亞洲其他股市方面，雪梨和上海股市走高，威靈頓及台北股市則下跌。香港股市因假日休市。