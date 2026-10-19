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馬斯克送大禮！承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票
全球首富馬斯克表示，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票，並表示，「這是首批，還會有更多」。
馬斯克在台灣時間19日下午在X上發文，許下這個承諾，至截稿為止，已吸引逾74萬次點閱，以及超過兩千名網友留言。
X用戶@Vishal Singh在下方留言指出，「美國約有7,200萬名兒童，意味著馬斯克將發放0.546%的SpaceX股票，價值相當於105.2億美元」。
另一名用戶@Stanisław Wójcik則表示，「這麼一來，左翼人士將無法理解，此舉到底算是社會主義還是資本主義」。
根據彭博資訊彙整數據，SpaceX在外流通股票達81億股。
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