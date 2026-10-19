快訊

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克送大禮！承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克承諾，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。路透
馬斯克承諾，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票。路透

全球首富馬斯克表示，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票，並表示，「這是首批，還會有更多」。

馬斯克在台灣時間19日下午在X上發文，許下這個承諾，至截稿為止，已吸引逾74萬次點閱，以及超過兩千名網友留言。

X用戶@Vishal Singh在下方留言指出，「美國約有7,200萬名兒童，意味著馬斯克將發放0.546%的SpaceX股票，價值相當於105.2億美元」。

另一名用戶@Stanisław Wójcik則表示，「這麼一來，左翼人士將無法理解，此舉到底算是社會主義還是資本主義」。

根據彭博資訊彙整數據，SpaceX在外流通股票達81億股。

圖片擷自馬斯克X帳號頁面。
圖片擷自馬斯克X帳號頁面。

SpaceX 馬斯克 股票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

特斯拉飛天跑車Roadster後年投產 售價尚未公布

Anthropic宣布5%股權成立公益基金 馬斯克回應「建議直接分配給大眾」

SpaceX進軍手機通訊市場 嚇壞美電信三雄

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

相關新聞

馬斯克送大禮！承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

全球首富馬斯克表示，明年將給「每一名美國兒童」一股SpaceX股票，並表示，「這是首批，還會有更多」。

英特爾挺光通：矽光子如「金槌」 唯有該公司能量產300mm磷化銦

英特爾認為，矽光子將是下一代高效能運算與AI資料中心的核心架構，並形容矽光子有如「金槌子」，指出業界當中，該公司是唯一有能力量產300毫米磷化銦（InP）的業者。

鴻海攜三菱電機拚兆日圓營收 關潤盼合資公司獨立上市

鴻海和三菱電機合資事業將力拚2030會計年度營收達1兆日圓。鴻海電動車策略長關潤周一在東京記者會上說，若合作順利，希望合資公司未來能獨立上市，雙方各持股五成的安排，也可能隨事業發展調整。

印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

印尼市場今（19日）延續上周五賣壓，使得這場約30年來最嚴重暴跌行情擴大，債券與印尼盾也同步走弱。此前，指數編製公司MSCI警告，印尼市場可能面臨連續兩階段的市場分類調降。知情人士透露，印尼官員計劃於周一與MSCI高層會面。

高市否認促日圓貶值 植田表明基礎通膨率近2% 應適度升息

日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。另一方面，日本銀行（央行）總裁植田和男表示，在全球AI需求強勁、進一步加劇勞動市場緊俏所帶來的通膨壓力下，日本的基礎通膨率已「相當接近」央行設定的2%目標，表明央行應以適當步調升息，避免債券殖利率大幅飆升。

新台幣貶破32.5元表現亞洲最弱 但外銀為何看好年底反攻31.5元？

AI投資疑慮引發外資連日賣超台股，新台幣兌美元周一一度貶至32.550元，創2025年4月以來最低，表現落後所有亞洲貨幣。不過，彭博引述分析師指出，台灣經濟和出口強勁，仍有助匯率回升，華僑銀行和ING預估年底前可升至31.60元和31.50元，升幅約3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。