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高市否認促日圓貶值 植田表明基礎通膨率近2% 應適度升息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。路透
日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。路透

日本首相高市早苗強烈反駁外界認為她應該為日圓貶值、利率升高負責的批評聲浪。另一方面，日本銀行（央行）總裁植田和男表示，在全球AI需求強勁、進一步加劇勞動市場緊俏所帶來的通膨壓力下，日本的基礎通膨率已「相當接近」央行設定的2%目標，表明央行應以適當步調升息，避免債券殖利率大幅飆升。

高市早苗周一（19日）在國會表示：「到目前為止，我因為『高市貶值日圓』、『高市推高利率』等說法，受到許多批評。我斷然否認這些指控。」

高市表示，她的政府目標是透過打造強健的經濟、實現財政永續性，提振市場對日圓的信心。她並補充，政府將在下一會計年度的預算中，適當控管日本政府公債的發行量。

日圓兌美元匯率19日盤中大致持平，報158.09日圓。

高市政府執政已滿一年，目前正試圖緩解市場對財政治理的相關疑慮。今年稍早，日本政府年度經濟政策方針的草案引發外界關注政府將如何為計劃中的食品消費稅減稅及增加國防支出籌措資金。市場擔憂，高市政府正轉向更具擴張性的政策立場。這導致日圓兌美元走貶，長期公債殖利率走高。

與高市一同赴國會的日銀總裁植田和男表示，日本的基礎通膨率正升至非常接近日銀設定的2%目標水準，主要是中東衝突推升原物料成本，再加上全球AI需求極為強勁，帶動資本支出與出口成長，進一步帶動通膨。

植田也表示，以適當步調升息，有助於避免債券殖利率大幅飆升。他說：「隨著基礎通膨率逐漸接近2%，且金融情勢仍維持寬鬆，若未能適時調整政策利率，市場可能因擔憂通膨超標而加劇疑慮，反而推升長期利率。」

植田這番談話時值日銀預定在10月30日召開貨幣決策會議。路透引述消息人士指出，日銀9月才剛升息，內部許多人對於本月再度升息抱持審慎態度，傾向先觀察更多數據，以評估過去升息對金融情勢造成的影響。

市場多數人士預期，日銀將維持1.25%的政策利率不變，但可能釋出訊號，保留最早於12月升息至1.5%的可能性。

針對在野黨議員詢問財政支出對通膨的影響，植田表示，增加支出可刺激經濟，進而推升物價與薪資成長。不過，他也補充，若增加財政支出能提升日本的供給能力，長期而言反而有助於緩和通膨。

日圓 通膨 升息

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