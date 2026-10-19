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新台幣貶破32.5元表現亞洲最弱 但外銀為何看好年底反攻31.5元？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華僑銀行和ING預估新台幣兌美元年底前可升至31.60元和31.50元。路透
華僑銀行和ING預估新台幣兌美元年底前可升至31.60元和31.50元。路透

AI投資疑慮引發外資連日賣超台股，新台幣兌美元周一一度貶至32.550元，創2025年4月以來最低，表現落後所有亞洲貨幣。不過，彭博引述分析師指出，台灣經濟和出口強勁，仍有助匯率回升，華僑銀行和ING預估年底前可升至31.60元和31.50元，升幅約3%。

華僑銀行策略師Christopher Wong說，新台幣走弱「主要仍是資金外流所致」。台股周一下跌，更加重貶值壓力，但他認為，盤中波動如此劇烈，央行可能會在某個時點出手干預。

新台幣近日承受沉重貶值壓力，但台灣強勁的經濟成長和經常帳順差，仍支撐分析師的升值預期。儘管AI股股價偏高的疑慮持續引發資金外流，短期拖累匯率，但分析師預期，未來幾個月貿易帶來的支撐將逐漸占上風。

三菱日聯銀行亞洲全球市場研究主管李琳（Lin Li）說：「創紀錄的貿易順差和AI相關出口，持續為新台幣提供支撐。但外資撤出股市、資金對外投資，以及美元和新台幣之間龐大的利差，目前也帶來美元需求，抵銷部分支撐力道。」

李琳預估，新台幣兌美元年底將升至31.8元，2027年6月底進一步升至30.9元。外資上周連日賣超台股後，新台幣周一貶至2025年4月以來最低。

全球對先進晶片的需求空前強勁，帶動台灣經常帳順差在2025年底升至近700億美元，創歷史新高，最近幾個月才略為縮小。政府也將台灣全年經濟成長率預估上修至逾10%，可望創2010年以來首次兩位數成長。

不過，這些基本面優勢正遭遇外資大舉撤出的壓力。外資周四賣超台股3,026億元（約93億美元），創單日紀錄，將新台幣推近今年低點、每美元約32.50元。

分析師並未將這個價位視為央行必守的防線，但仍密切觀察，因為這似乎是央行較能接受的匯率區間。

ING大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）說：「央行會設法讓新台幣維持在相對有限的區間內波動。我不認為有一道非守不可的防線，但今年到目前為止，31.5至32.5元似乎是央行較能接受的區間。」

道富銀行亞太總體經濟策略師崔智旭（音譯，Jiuk Choi）則認為，央行較可能著重減緩匯率波動，而非鎖定特定價位。他說：「儘管如此，我們認為美元兌新台幣32.4至32.5元是重要價位，因為這是2026年來美元匯價的高點。」

除了科技業疑慮，台灣仰賴能源進口，油價居高不下也加重新台幣壓力。此外，美國10年期公債殖利率比台灣同年期公債高約300個基點，收益差距吸引資金，持續支撐美元、壓抑亞洲貨幣。

LGT私人銀行外匯和利率專家Trang Le說：「短期不利因素包括外資撤出台股，以及聯準會立場偏鷹帶動美元強勢。」她說：「即使如此，強勁出口、穩健的對外收支，以及AI帶動的半導體景氣，仍使新台幣中期較可能升值。我們預期，匯率將以震盪為主，而非持續走弱。」

匯市交易員正關注主要半導體業者財報，策略師認為，這將是牽動跨境股市資金和匯率波動的下一個關鍵。台積電周四公布優於預期的營收展望，卻仍未完全化解市場對整體AI建設熱潮的疑慮。

崔智旭說：「即將公布的全球科技業財報，可能加劇新台幣波動，尤其市場目前對AI相關資本支出、獲利能力和中國大陸競爭更加敏感。」

他認為，AI投資疑慮可能讓新台幣短期進一步貶值，但預期年底前將回升至每美元31.80元。

他說：「我們認為，新台幣是抵禦美元走強的最佳避險貨幣之一，因為資本和經常帳資金流入仍強勁，而且新台幣波動程度在新興市場中相對偏低。」

今天以前，新台幣保持在32.5至32.5元區間。/擷自彭博
今天以前，新台幣保持在32.5至32.5元區間。/擷自彭博

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