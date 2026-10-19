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抄底買盤來了？韓股Kospi翻紅 收復早盤逾3%跌勢 本土機構大買科技股

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市今（19日）力圖上演扭轉頹勢戲碼，從盤初一度重挫3.2%，盤中翻紅。歐新社
南韓股市今（19日）力圖上演扭轉頹勢戲碼，從盤初一度重挫3.2%，盤中翻紅。歐新社

韓股市今（19日）力圖上演扭轉頹勢戲碼，從盤初一度重挫3.2%，盤中翻紅。在上周市場因AI融資疑慮引發拋售後，韓國本土機構資金開始進場買進三星電子等科技股

在台灣時間上午約11時左右，南韓Kospi指數上漲0.6%，報5,703點，稍早漲幅一度達0.7%。

三星電子股價反彈， 盤中上漲多達1.9%，扭轉早盤一度超過4%的跌幅；SK海力士跌幅也從盤中一度下跌5%，收斂至不到1%。

不過，日股日經225指數盤中仍跌1.2%左右，儘管跌幅已較盤初的2%收斂。

韓股反彈的原因，除了美股期貨指數上漲外，還包括「價值題材」浮現。

截至周一，韓國本土機構投資者淨買進3,850億韓元的Kospi成分股，主要鎖定科技股；散戶則賣超逾5,000億韓元。外資整體也呈現賣超，但仍選擇性買進部分Kospi科技股。

摩根大通策略師寫道，外資近期持續賣出亞洲各地的AI類股，追蹤市場趨勢的投資人近期可能也已大幅降低韓股部位；觀察到長期持有型投資人有意逢低買進，但仍須等市場波動趨緩後才會進場。

摩根大通指出：「Kospi目前看來已具吸引力，但我們尚未看到資金流入提供支撐的證據，因此還不能確信市場已築出穩固底部。」

摩根大通對AI生態系及韓國股市未來6至12個月的基本面仍抱持「看多」立場，但「資金流向失衡的情況，以及全球市場的避險情緒，可能仍需要一段時間才能化解」。

Fibonacci資產管理公司執行長鄭仁允（Jung In Yun）表示，那斯達克與Kospi指數反彈，顯示投資人開始將目光從近期的賣壓中移開。他補充，美國10年期公債殖利率下滑，也減輕了股市的估值壓力。

不過，有專家警告韓股仍須留意後續賣壓。NH投資證券韓國現股部門主管Shawn Oh 指出，若Kospi跌破5,400點，散戶投資人可能面臨更多融資追繳。

韓股 抄底 科技股

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