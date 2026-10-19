資料中心亂流不斷 Nscale上市拚300億美元估值 投資人傳促砍至160億起

AI企業接連遭遇市場挫折，有輝達（NVIDIA）投資的資料中心開發商Nscale首次公開發行股票（IPO）的估值目標，如今也受到投資人質疑。彭博引述知情人士報導，Nscale爭取約300億美元估值，但部分投資人近日建議，160億至190億美元較可能獲得買盤支持。

部分知情人士說，投資人考量的因素，包括澳洲AI資料中心業者Firmus的IPO計畫告吹。

估值分歧讓Nscale的上市計畫再添變數。該公司大客戶微軟周日表示，已退出和Nscale合作的英國資料中心案，這個建設案先前因供電受限而延誤。

隨著舉債成本上升，市場對AI長期投資報酬的疑慮加深，投資人對晶片商、雲端運算業者等AI基礎設施公司的態度也已轉變。

準備上市的企業和潛在投資人若對估值看法不同，可能迫使企業放慢上市腳步。這種落差，可能反映雙方對未來舉債成本走向，以及產業困境能否迅速化解，有不同判斷。

Nscale於9月18日公開提交美國上市申請，雖已過了規定的15天等待期，仍未正式展開推介。知情人士說，該公司正處理美國證管會（SEC）對申請文件提出的意見，計劃待相關問題解決後，再展開推介。

知情人士說，討論仍在進行，IPO細節可能調整，尚未作出最後決定。

總公司位於倫敦的Nscale上月完成33.6億美元上市前募資，由洛布（Dan Loeb）領投，參與者包括輝達、阿波羅全球管理、Citadel、Hudson Bay Capital和阿布達比投資委員會。

Nscale多家同業股價近日重挫。CoreWeave上周市值蒸發四分之一，衡量信用風險的指標升至歷史新高；Nebius過去兩周股價則下跌32%。

彭博8月報導，Nscale預計透過IPO籌資最高30億美元。該公司正在挪威、美國西維吉尼亞州等地開發資料中心。其中，位於北極圈以北不遠處的挪威資料中心，是Nscale的旗艦計畫，卻因冷卻系統漏水、當地法規、施工延誤及火災，工程進度落後六個月。

Nscale董事會成員包括Meta前主管桑德柏格，以及曾任英國副首相的克雷格。

利率攀升、伊朗戰爭延宕，加上Anthropic可能大舉募資，正威脅其他企業的IPO計畫。智慧戒指業者Oura和Bamboo Insurance已被迫延後上市。

市場預期，Anthropic最快下月上市，募資規模可能追平甚至超越SpaceX創下的紀錄。這場備受矚目的上市案，也讓華爾街安排其他企業IPO面臨更多阻礙。