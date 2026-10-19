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Anthropic宣布5%股權成立公益基金 馬斯克回應「建議直接分配給大眾」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Anthropic在18日宣布，計劃將公司5%的股權投入新成立的公益基金。美聯社
Anthropic在18日宣布，計劃將公司5%的股權投入新成立的公益基金。美聯社

Anthropic在18日宣布，計劃將公司5%的股權投入新成立的公益基金，而且隨著公司估值上升，投入的股權比率還可能進一步提高。分析師認為，此舉是要因應大眾對AI負面影響的反彈與疑慮，尤其是對就業市場造成的衝擊。

綜合路透與CNBC報導，這項擬議中的基金將以全資持有的「有限責任公司」形式成立，在獲得股東批准後，該基金將立即取得Anthropic 5%股權。未來，只要公司估值較尚未公布的基準值每增加50%，董事會就可自行決定額外撥出相當於公司2%股權的股份給該基金。

此舉正值Anthropic籌備首次公開發行股票（IPO）之際。該公司採取「公益公司」法律架構，這種企業形式要求管理層在追求投資人利潤之外，也須考量特定的更廣泛利益。

Anthropic自行定位為以安全為優先的AI研究公司，並曾表示，AI可能對人類構成「災難性或生存等級的風險」。在它261頁的公開上市說明書中，約有80頁專門說明各項風險因素。

Anthropic將AI對勞工的可能影響列為新基金的重點領域之一，因為儘管已投入2億美元研究AI的影響，但「考量到AI技術進步的速度，可能須採取更大膽做法」。新成立的公益基金可能用於「研議大額捐贈」，包括捐助傳統非營利組織，或直接向特定族群發放資金；也可能投入研究並因應AI對就業市場造成的衝擊，以及工作遭到取代的問題。

美國智庫Pew研究中心8月發表報告指出，71%的美國成年人認為，未來兩年AI將導致美國就業機會減少。

上周有消息傳出，Anthropic已向投資人透露，公司第3季營收達168億美元，正為IPO做準備，據傳上市時間落在11 月。

IPO顧問公司Class V Group合夥人拜爾表示，Anthropic此時宣布成立公益基金，一方面是為IPO做準備的必要措施，另一方面也有助於提升企業形象，尤其是在AI正重塑就業市場之際。她說，如果這筆基金能用於協助勞工接受再培訓，或在AI技術衝擊原有工作時，幫助他們尋找其他就業機會，Anthropic的這項舉措可能獲得正面評價。

對於Anthropic的公告，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克在X平台上回應說，「我建議直接將這些股份分配給大眾」。他稍後補充說，「這是我將要做的」。

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