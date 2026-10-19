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誰說話就轉向誰 蘋果傳開發機械手臂版HomeView 最快明年登場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果（Apple）剛發表的智慧家庭裝置HomeView。路透
蘋果（Apple）剛發表的智慧家庭裝置HomeView。路透

蘋果Apple）剛發表智慧家庭裝置HomeView，更高階版本已在開發中。彭博記者葛曼（Mark Gurman）透露，新款將搭載約9吋螢幕和可360度旋轉的機械手臂，辨識說話者後自動轉向對方，規劃2027或2028年推出，讓這款裝置更像能和家人互動的居家夥伴。

葛曼在最新一期《Power On》電子報指出，代號J595的機械手臂版，並非接替現有HomeView，而是更高階的機種。正式名稱尚未確定，可能在HomeView後加上Max、Ultra或360，也可能另取新名。

目前HomeView搭載7吋螢幕，能辨識不同家庭成員、提供個人化回應，但螢幕無法自行轉動，使用者仍須走到裝置前，或手動調整方向。葛曼指出，蘋果自己的廣告就顯示這種不便：一家人輪流使用HomeView，有人查行事曆、有人傳訊息，也有人請Siri查資料，每個人都得手動把螢幕轉向自己。

機械手臂版可望改善這種不便。例如，使用者在廚房走動、進行FaceTime通話時，螢幕能跟著轉動；家人圍在檯面旁，也能自動朝向正在說話的人，減少手動調整的需要。

這項構想已醞釀數年。AppleInsider指出，蘋果汽車計畫告終後，2024年便傳出該公司將部分機器人研發轉向家庭用途。同年8月的報導，已提到結合類似iPad螢幕和機械手臂、同樣代號J595的產品，當時預估2026或2027年推出，售價約1,000美元；這是當時的規劃，並非最新定價。

蘋果機器學習研究團隊也在2025年2月展示具互動能力的機器人檯燈概念，外形讓人聯想到皮克斯的招牌角色Luxo Jr.。這款檯燈透過名為ELEGNT的動作系統，以帶有表情意味的動作和人互動。

不過，HomeView的挑戰不只在螢幕能否轉動。葛曼指出，這款產品原本最快2024年底上市，卻因新版Siri遲未準備就緒，延到上周才發表。硬體搭載A18處理器和8GB記憶體，部分成品已裝箱存放近一年，等待軟體到位。

售價299美元的HomeView內建喇叭，葛曼認為，對多數智慧家庭用途而言，比起售價450美元起的入門款iPad更有吸引力。但壁掛版本未附電源供應器，磁吸配件也須另購，增加安裝上的不便。

應用程式不足則是另一項限制。HomeView無法直接安裝第三方軟體，而是採類似CarPlay的方式，從iPhone傳送支援的影音內容。目前主流影音應用程式僅支援Apple TV，尚未見Netflix、YouTube或Hulu有意加入。

葛曼認為，HomeView可能吸引蘋果用戶作為床頭鬧鐘、FaceTime專用裝置或料理助手，但已裝設Alexa或Google Nest設備的家庭，未必願意為了HomeView，把家中的設備全部換掉。機械手臂能讓互動更自然，產品體驗仍取決於Siri和應用程式能否跟上。

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