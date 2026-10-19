快訊

找槍手代測血壓逃兵役！「痞子英雄」主唱遭檢求刑2年2月

至少5人受害！屏東知名身障機構院長涉猥褻女院生 昔曾爆假縱火案

郭台銘、曾馨瑩爆各過各的！女球友撒嬌痴纏2年 夫妻心結未解

聽新聞
0:00 / 0:00

鎧俠自高點慘跌64% 後續還有斷頭大跌壓力？融資餘額高達9,200億日圓

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）股價較6月創下的歷史高點已下跌64%。路透
日本記憶晶片製造廠商鎧俠（Kioxia）股價較6月創下的歷史高點已下跌64%。路透

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）股價面臨進一步下跌的壓力，原因是市場累積大量融資買進部位，押注股價上漲，但如今股價大跌，部分投資人可能被迫停損賣出。

根據東京證交所數據，截至10月15日，鎧俠股票流通槓桿部位的未平倉部位總額約9,200億日圓（約58億美元），在東京證交所所有上市公司中居冠。同時間，隨著鎧俠股價下跌，這檔股票交易活動也同步降溫，上周五成交量已從高峰下滑84%，降至7,660億日圓，顯示部分融資交易投資人面臨「斷頭」風險，可能被迫以低於買進價格平倉。

松井證券首席市場分析師窪田朋一郎表示：「問題在於，融資買進部位已極端膨脹。」他指出，這可能成為股價進一步下跌的壓力來源；隨著融資部位的期限逼近，若散戶被迫大量賣股，股價恐面臨更深幅度的修正。

近幾個月來，AI相關股票持續承壓，市場憂心，企業的資本支出計畫可能超前於產業未來的成長幅度。鎧俠是受衝擊最嚴重的個股之一，股價19日盤中下跌2.5%至每股13,040日圓，較6月創下的歷史高點下跌64%。

東海東京情報實驗室分析師三道翔太估計，鎧俠的融資餘額維持高檔會至少持續到約12月底，屆時在股價高點附近進場的投資人將陸續面臨融資部位到期。

鎧俠生產AI伺服器所使用的NAND快閃記憶體，是日本市值最大的上市公司之一。隨著日本交易所集團宣布，自本月起提高鎧俠在東證股價指數（Topix）中的權重，該股對日本整體股市的影響力也將進一步擴大。

菲利普證券日本公司股票交易主管增澤武彥表示，過去因股價上漲而進場的短線投資人，如今已失去繼續買進的相同動機。他指出，避險基金與散戶當沖客的參與度也已下降，進一步拖累成交金額。

不過，鎧俠的獲利展望依然強勁。隨著NAND價格上漲，根據彭博彙整的預估數據，鎧俠本會計年度的淨利可望達到約5.6兆日圓，約為前一年度的10倍。

截至周五，鎧俠未來12個月預估本益比為3.2倍，接近2025年1月以來的最低水準，也低於美國同業SanDisk的6.2倍，顯示鎧俠股價相對便宜。

市場也預期，鎧俠在Topix指數中的權重提高，可能帶動約2兆日圓的被動式資金流入。

儘管如此，目前仍缺乏足以推動鎧俠交易熱度恢復至先前水準的催化因素。股價波動幅度收斂，也進一步降低這檔股票對短線投資人的吸引力。

此外，鎧俠10月實施的「一拆三」股票分割，通常被預期有助於提升股票流動性，但迄今對成交量的影響仍不明顯。

日圓 融資餘額 壓力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股恐跌回22500點？陳嘉偉示警「還有2萬多點要跌」 5年線成關鍵

台股暴跌1600點是錯殺？分析師陳龍看好台積電法說救市：5萬點還是會來

台股高點該停利嗎？他買台積電、正二半年賺71萬 股票質押年息恐達80萬

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

相關新聞

全民發現金其實沒用？諾貝爾學者：預期心理作祟

人們只要今天多賺一些錢，就一定會決定今天多花一些錢嗎？當然不是。如果你知道明年會加薪，可能今天就敢多花一點錢；如果你擔心明年失業，即使今天薪水沒變，也可能立刻縮減開支。換句話說，真正影響消費的，不只是今天口袋裡有多少錢，更重要的是你認為未來會有多少錢。

本益比降了 AI泡沫疑慮為何不散？曾看準網路泡沫的馬克斯這麼看

科技股預估本益比今年下降，仍難消除華爾街對AI泡沫的疑慮，龐大債務、過高的獲利期待和集中的漲勢，都讓投資人不安。不過，曾準確預警網路泡沫見頂的投資家馬克斯（Howard Marks）認為，投資人已有戒心，目前還不能斷言泡沫已形成。

資料中心亂流不斷 Nscale上市拚300億美元估值 投資人傳促砍至160億起

AI企業接連遭遇市場挫折，有輝達（NVIDIA）投資的資料中心開發商Nscale首次公開發行股票（IPO）的估值目標，如今也受到投資人質疑。彭博引述知情人士報導，Nscale爭取約300億美元估值，但部分投資人近日建議，160億至190億美元較可能獲得買盤支持。

Anthropic宣布5%股權成立公益基金 馬斯克回應「建議直接分配給大眾」

Anthropic在18日宣布，計劃將公司5%的股權投入新成立的公益基金，而且隨著公司估值上升，投入的股權比率還可能進一步提高。分析師認為，此舉是要因應大眾對AI負面影響的反彈與疑慮，尤其是對就業市場造成的衝擊。

誰說話就轉向誰 蘋果傳開發機械手臂版HomeView 最快明年登場

蘋果（Apple）剛發表智慧家庭裝置HomeView，更高階版本已在開發中。彭博記者葛曼（Mark Gurman）透露，新款將搭載約9吋螢幕和可360度旋轉的機械手臂，辨識說話者後自動轉向對方，規劃2027或2028年推出，讓這款裝置更像能和家人互動的居家夥伴。

鎧俠自高點慘跌64% 後續還有斷頭大跌壓力？融資餘額高達9,200億日圓

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）股價面臨進一步下跌的壓力，原因是市場累積大量融資買進部位，押注股價上漲，但如今股價大跌，部分投資人可能被迫停損賣出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。