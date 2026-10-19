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韓股開盤大跌逾3%後收斂 散戶狂賣但外資趁勢買進 日經225指數跌約2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓Hana銀行外匯交易室顯示韓股看板。圖為資料照片。歐新社
南韓Hana銀行外匯交易室顯示韓股看板。圖為資料照片。歐新社

亞股今（19日）開盤後下跌，日韓股市盤初一如市場普遍預期走跌，但美股那斯達克期貨上漲，有助於緩和亞洲股市的跌勢。

南韓Kospi指數盤初重挫3.2%，但稍後跌幅收斂1.12%，報5,604.49點，顯示在美股期指反彈之際，韓股展現韌性。權值股三星電子、SK海力士一度分別下跌3%與4%。

在韓股周一早盤，散戶領軍賣出，減持價值3,770億韓元的Kospi成分股；外資與本土機構基金則趁勢買進。

對Kospi指數而言，5,000點是重要防守關卡。該指數上一次來到這個水準是在今年2月。

日股日經225指數盤初挫跌2%，報64016.82點

近期投資人對AI交易過熱憂慮上升，投資人本周聚焦Meta等科技股發布財報，該公司已成為AI投資題材的新指標。不過，部分逢低買進的投資人可能認為，在晶片股近期經歷大幅拋售後，現在正是進場布局的機會。

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