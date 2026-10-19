本周開盤前 五件國際事不可不知

美股期貨周一走高，標普500期貨扭轉早盤跌勢，上漲0.2%，布蘭特原油下跌0.7%。本周逾70家標普500企業將公布財報，包括特斯拉和Meta，市場將檢驗龐大AI投資能否帶來足夠報酬。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

費半連八黑 台積ADR下挫 本周聚焦 Meta、特斯拉財報

美股上周五下跌，國際油價接近每桶110美元，加深通膨與利率疑慮。費城半導體指數重挫3.8%、連八黑，周線跌逾11%；台積電ADR當日跌2.2%，連三日收黑，周線下挫近9%。那斯達克周跌4.5%，標普500跌1.9%，創6月以來最大單周跌幅，道瓊則漲0.7%。

油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場擔心高舉債成本拖慢AI投資。台積電財報未能止住賣壓，投資人更關注客戶能否持續籌資。本周Meta、晶片業者及特斯拉等財報，將檢驗獲利能否支撐AI熱潮。

同時，Fed已進入28日決策前緘默期，美烏關係惡化也增添風險。分析師認為，亞洲對晶片、能源及利率變動敏感，可能承受更大衝擊。

本益比降了 為何還怕AI泡沫？馬克斯點出全民追漲警訊

愈來愈多專業投資人擔心，AI熱潮正讓股市接近泡沫，那斯達克100指數上周重挫5.5%，也反映市場不安。但與網路泡沫時期不同，強勁獲利成長預期讓標普500及那斯達克100今年預估本益比反而下降；目前五大科技股平均約23倍，遠低於2000年股市見頂前一個月的約65倍。

市場疑慮集中在高額債務、難以持續的獲利期待及投資狂熱。以研判市場循環和投資風險聞名的橡樹資本共同董事長馬克斯（Howard Marks）說，泡沫的一項徵兆，是投資變成全民熱潮，讓沒參與的人懊悔不已，承擔風險的意願和情緒也脫離現實。

Anthropic 籌資 舉債成本大增 反映投資者要求更高風險溢價

Anthropic擬透過「北極星計畫」籌措600億美元債務資金，採購Google開發、合計約1.5GW規模的張量處理器（TPU），預料將創歷來最大晶片融資規模。

金融時報引述知情人士說，黑石旗下基金將投資90億美元，占次順位貸款的一半，殖利率逾10%，貸款將以Anthropic未來五年支付的晶片租金還本付息。高昂舉債成本反映，投資人面對科技業龐大資金需求，要求更高風險溢價，也讓這筆交易成為檢驗AI融資熱度的重要考驗。

星鏈降速、飛彈延交 澤倫斯基控川普逼降

烏克蘭總統澤倫斯基周日接受彭博訪問時，指控美國刻意降低星鏈網速、延遲交付愛國者攔截飛彈，施壓烏克蘭向俄羅斯投降。他提議停止攻擊俄國煉油廠，換取更多愛國者飛彈保護能源設施，但稱美方只要求停手。

川普日前同意不再加強制裁俄國，換取俄方增加柴油供應、壓低油價，引發共和黨內反彈。他辯稱此舉是為避免普亭退出和談，反指澤倫斯基想延長戰爭。澤倫斯基則盼美國期中選舉後，雙方關係能趨於緩和。

法國50萬人上街釀暴力衝突 百年市政廳遭焚 馬克宏喊恢復秩序

法國周六逾50萬人上街，抗議教育、醫療條件不佳和生活成本高漲，多地爆發警民衝突、搶劫和縱火，2,397人遭逮捕，約千名警消受傷，里摩日有143年歷史的市政廳遭焚毀。

總統馬克宏周日晚間表示，暴力讓法國憤怒、蒙羞，呼籲恢復秩序，必要時禁止遊行。他周一起走訪波斯灣國家，將爭取確保燃料供應。比利時、義大利和葡萄牙也出現抗議，歐元周一亞洲早盤跌0.5%。法國明年4月總統大選將至，民眾要求增加支出，卻和整頓財政、抑制債務的需要形成衝突。