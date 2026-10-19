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台商應注意香港CRS新規

經濟日報／ 劉泰麟（富拉凱投資銀行協理）　

設立香港公司涉及的CRS、KYC、電子報稅、會計、審計等長期合規問題將帶來不小維持成本。

香港是台商的資金中心，因此，香港近期推出針對2018年CRS(共同申報標準)實施細則，值得台商高度重視。

此次公布的細則名稱為《稅務（修訂）（自動交換資料）條例》及《稅務（修訂）（加密資產申報框架及經修訂的共同匯報標準）條例草案》(CARF)，預計將於2027年及2028年開始實施，此舉將強化香港官方對CRS的申報要求，提升香港國際稅務資訊自動交換機制效率。

1、強調需揭露完整稅務居民身分

此次修訂要求帳戶持有人在自我證明中，揭露自己「所有」稅務管轄區的稅務居民身分，避免持有人選擇性地只申報其中某個稅務居民身分，未來香港金融機構在進行KYC時，勢必加強稅務居民資料的蒐集，若帳戶持有人刻意隱瞞則可能受罰。

CRS所關注的並非個人國籍或戶籍，而是帳戶持有人的稅務居民身分。金融機構主要透過自我證明及盡職審查程序，確認帳戶持有人所屬的稅務管轄區及稅務識別號碼（TIN）。以台灣為例，在台灣有戶籍者多數會被認定為台灣稅務居民，並可能因為在另一個地區生活居留天數符合該地區規定，例如大陸台商因長期在大陸生活，而成為多重稅務居民身分，按規定都應如實揭露給香港金融機構。

2、金融機構須蒐集及申報更多資料

經修訂後的CRS細則，進一步擴大金融機構須蒐集及申報的資訊範圍，除帳戶持有人基本資料及所屬稅務居民身分外，金融機構也須就控制權人及帳戶內容申報更多資訊，包括申報對象是否已取得有效的自我證明、帳戶是否屬於聯名帳戶、聯名帳戶持有人的數目等。

3、加密資產納入資訊交換體系

修訂後的CRS細則特別將加密資產納入申報範圍，並要求金融機構申報金融資產出售或贖回所得的總收益，香港將透過加密資產申報框架（CARF）建立加密資產交易的申報及自動交換制度，若台商有透過香港公司或金融帳戶持有、投資或交易數位資產，未來都應更加注意申報要求。

總體而言，此次香港涉及CRS制度的修訂，對於僅具有台灣稅務居民身分的台商而言影響有限，而且香港CRS制度的資訊交換，目前仍以香港及相關稅務管轄區間的資訊交換為前提，交換對象還不包含台灣。

但台商仍須注意，香港稅務局於2026年已開始要求達到一定條件的跨國集團，集團內的香港公司須以電子方式提交利得稅申報書，官方的長期目標為全面推行電子報稅。根據香港《公司法》規定，香港公司原則上每年都需委託會計師對財務報表進行審計，加上近年來利得稅申報都要求檢附經審計的財務報表，而且電子報稅的範圍擴大也逐步實施，可以確定的是，香港公司將會有更高的會計、審計及稅務申報要求。

台商應盤點自己已設立的香港公司現狀與功能必要性，重新審視存在的必要性，未來若需再設立新的公司，也需評估是否要設立香港公司，因為香港公司的CRS、KYC、電子報稅、會計及審計等長期合規問題，將帶來不小的維持成本。

 (本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)

香港 台商 會計

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