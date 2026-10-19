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日系車在陸銷量大跳水 9月日產劇減61% 本田下滑53%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

日系車廠在大陸市場寒意未退，日產、本田9月新車銷量大幅下滑。日媒報導，日產汽車（NISSAN）9月在大陸市場的新車銷量年減61.6%，本田（HONDA）也下滑53.1%，兩家車廠單月銷量均遭重挫。

日本共同社報導，日產汽車9月在中國市場新車銷量較上年同期減少61.6%，為23,658輛。本田汽車年減53.1%，為25,564輛。報導稱，受與大陸本地車企競爭加劇、汽油價格上漲等因素影響，日系車商持續苦戰。

從市場結構來看，跨國車廠在大陸乘用車市場占比持續縮小。界面新聞指出，2026年上半年，合資及外資品牌合計市占降至28.2%，大陸自主品牌則升至71.8%。報導引述中國汽車工業協會數據指出，2020年合資及外資品牌市占率仍達61.6%，顯示近年大陸汽車市場的競爭格局出現劇烈變化。

面對市場競爭，本田與日產也在尋求透過技術合作提升競爭力。日本經濟新聞此前報導，兩家車廠8月底就共同開發車載作業系統和車載電腦達成協議，相關技術最快將於2029年應用於新車型。合作將聚焦「軟體定義汽車」，讓車輛能像智慧型手機一樣透過無線方式更新軟體（OTA），以提升車輛功能。

根據協議，雙方將共同開發車載軟體與硬體，新的作業系統和電子控制單元將部分採用日產自身技術，並納入本田的意見，設計可應用於純電動車、混合動力車及燃油車。

日系車廠不只在大陸市場面臨銷售壓力，在歐洲也面臨中國大陸車廠的競爭。繼今年5月大陸車廠在歐洲的月銷量首度超越日系車廠後，最新統計顯示，今年8月中國大陸品牌新車在歐洲市場的市占率升至11.7%，再創歷史新高。

日系車 本田

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