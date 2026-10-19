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印尼野火霾害肆虐 東南亞空氣清淨機搶手

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

印尼野火產生的有毒霾害，已帶動東南亞的氧氣瓶與空氣清淨機需求激增，促使製造商正晝夜不停地生產，以提供能拯救生命的潔淨空氣設備。

這場持續數月的霾害籠罩東南亞部分地區，不僅迫使學校停課，也導致呼吸道疾病病例增加。許多家庭搶購設備，希望維持室內空氣潔淨。

吉隆坡醫療器材業者AA Alive表示，氧氣瓶銷量正急速攀升。該公司提供氧氣瓶及製氧機給病患使用。氧氣瓶可連續使用約三小時，製氧機則可使用約24小時。

AA Alive業務團隊成員費道斯說：「受霾害影響，我們的銷售額增加了35%。當我剛入行時，看到居然有這麼多病患需要使用氧氣瓶，感到很震驚。」

AA Alive的26歲技術員克汗表示，製氧機濾網通常使用1,000小時後才需更換，但霾害中的汙染物使濾網壽命縮短了一半。

空氣清淨機 東南亞 印尼

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