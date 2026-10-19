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印度現金消費 可能再流行

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

印度總理莫迪政府的最重要政績之一，就是成功推動民眾使用快速、便宜的國營數位支付系統「統一支付介面」（UPI），但隨著當局將提高數位支付的手續費用，預料民眾很快又會多用現金。

英國金融時報（FT）報導，印度11月起，所有透過UPI支付超過2,000盧比（20美元）的交易，都將加收0.4%附加費，推升價格至超出民眾願意支付的水準。

民調機構Local Circles近來調查顯示，在3.2萬家印度各地企業中，83%商家不願承擔這項額外成本，勢將打擊UPI的使用率。

UPI自2016年推出以來，已成為全球最廣泛使用的數位支付平台，是莫迪最具代表性的政績之一。

在UPI推出的同年，莫迪為了大規模掃蕩貪腐和逃漏稅，廢除大面額紙鈔，使印度的在外流通實體貨幣總額減少90%。

但此後，在地下經濟帶動下，印度的實體貨幣運用仍與數位支付一同蓬勃發展。印度央行數據顯示，截至今年9月底，印度在外流通的現金總額，已成長至當年去現金化行動前的約2.3倍，達到42.7兆盧比（4,480億美元）。

CMS資訊系統商務長拉格哈凡表示，「雖然UPI掌管了大部分的小額日常支付，但央行估計，現金仍提供了半數以上的消費支出資金，如今也更多家庭持有現金做為準備金」。

同時，專家表示，政府加強審查數位支付的稅務議題，也讓許多商家和小企業感到憂心。

印度國家銀行今年報告發現，在稅務官員開始對小企業和貿易商的UPI交易進行審查後，許多企業已改為只收現金。

如今，11月將開徵的UPI附加費，可能加速這種趨勢。雖然個人間轉帳和小商家支付將獲豁免，但企業間交易將須承擔這筆費用。

印度 消費 莫迪

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