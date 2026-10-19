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燃料價格高漲 年底機票價估衝10年新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

由於燃料價格高漲，美國今年底旅遊旺季的機票價格可能衝上十年新高，但航空業認為，高價還不至於嚇跑旅客。

旅遊訂票公司Hopper彙整的資料顯示，今年底假期的機票費用將是至少十年之最。目前為止，感恩節期間的美國來回票價平均年增31%，耶誕節的價格也攀升23%。

然而，飛航業高層指出，迄今為止都能調漲票價，同時未損害到需求，他們不認為這個價格會嚇跑年末旅客。飛機燃料是航空業的最大開支之一，如今飛機燃料的每月現貨均價為每加侖約4.5美元，較2月飆升91%，預料今年燃料支出會比去年高出數百億美元。

航空業已把部分能源成本轉嫁給旅客。據美國勞工統計局，消費者物價指數（CPI）的機票費用部分，9月經季節調整後升至歷史最高，較8月上揚1.2%、並較去年同期勁揚22.4%。

達美航空執行長巴斯提安本月稍早表示，該公司客戶主要是美國收入前40%家庭，這些人比幾年前更富有，願意吸收票價增幅。他指出：「老實說，（顧客）抗拒程度有限，在消費品項中，我們的商品持續被視為合理可負擔...我認為這是未來的極佳徵兆。」

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