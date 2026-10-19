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越南與四國簽署FTA

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

越南與四個非歐盟成員國的歐洲國家，18日在河內簽署自由貿易協定（FTA），雙方將相互取消或降低關稅，包括工業、海產及農產品，尋求多元化出口市場。

越南和挪威、瑞士、冰島及列支敦斯登等四個歐洲自由貿易聯盟（EFTA）國家，簽署FTA，內容涵蓋產品與服務貿易、投資、政府採購、競爭、中小企業、智慧財產權、貿易救濟與永續發展等領域。協定生效後，挪威近一半對越南出口的項目將免關稅，七年內98%的項目將免稅。

EFTA是由不屬於歐盟的歐洲國家所組成。這項自貿談判在暫停多年後，去年因美國提高關稅而恢復，今年7月敲定。

越南對EFTA國家主要的出口產品是海產、鞋類、紡織品、機械與設備、電子產品與零組件，主要進口項目為電氣機械與設備、漁類、化學品、製藥及原料。

EFTA的企業與投資者在越南的工業、食品、製藥、能源及科技領域相當活躍，雙方並在創新、高科技、物流及精密工程等產業擴大合作。

越南政府指出，這項協定顯示簽約國決心「在全球經濟持續動盪之際，將強化以規則為基礎的貿易制度」。

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