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賓士發表AMG純電休旅

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

賓士17日正式發表AMG GT SUV，為首款由旗下高性能品牌AMG全新自主研發的全尺寸電動休旅車，寄望以強悍性能在競爭激烈的豪華車市殺出重圍，直接挑戰保時捷去年11月發表的純電版Cayenne。AMG GT SUV的入門款車型預定20日開放訂購，建議售價為11萬3,050歐元（12萬7,060美元），兩款頂規車型則預定明年春季上市。

為了吸引性能車買家，賓士卯足全力，讓AMG GT SUV在動力方面略勝一籌，三具軸向磁通馬達和800伏特電池，可爆發出1,169匹最大馬力。基本版續航里程可達668公里，頂級版單次充電可行駛700公里，並可在2.5秒內從0加速至100公里。賓士計劃在2027年之前，推出超過40款全新或改款車型，許多車型都瞄準該品牌利潤最高、最頂級的「層峰級距市場」。

繼今年5月發表AMG GT四門轎跑車後，GT SUV是在AMG電動平台上開發出的第二款獨立車型。

賓士上季整體汽車銷量下滑，但電動車銷量卻年增61%，創下該車廠史上最高單季純電銷售紀錄。

賓士 保時捷 車市 電動車

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