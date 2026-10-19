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輝達大舉擴編 公關團隊人力翻倍 成AI熱潮門面招牌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達近年來持續整頓擴大原本人員不多、編制精簡的公關溝通團隊。（美聯社）
輝達近年來持續整頓擴大原本人員不多、編制精簡的公關溝通團隊。（美聯社）

隨著輝達（NVIDIA）已成為人工智慧（AI）熱潮的「門面」代表，該公司近年來持續整頓擴大原本人員不多、編制精簡的公關溝通團隊，現在全球已有70-80人，是原本人力的兩倍多，維持輝達的公關形象。

Business Insider報導，曾在顧問業者博然思維集團（Brunswick Group）效力的曼加林丹（Mylene Mangalindan），2023年加入輝達成為企業溝通副總裁，並且在執掌溝通的老臣薛賓（Bob Sherbin）2024年退休後，接棒領導公關溝通部門。

報導引述一位前員工表示，曼加林丹擴大團隊規模，並提升團隊任務目標，引入新血，以符合輝達的成長樣貌。報導指出，輝達的公關溝通團隊2025年來約已有15位成員離職，但整體人數仍比曼加林丹2023年剛加入輝達時，多出一倍多。

輝達2024年年底時改組公關溝通部門，分出產業公關與企業溝通等兩大團隊，產業公關主要處理產品與產業通訊，企業溝通團隊則聚焦維護提升輝達聲譽，以及與主要媒體的溝通聯繫。曼加林丹的管轄範圍今年又新增分析師／法人關係、社群媒體、網紅行銷等領域。

隨著輝達在AI產業的地位愈來愈高，公關溝通工作隨之增加，工作繁重，常有突發任務要快速回應，也常需要加班，很難找到時間休假。

這呼應輝達執行長黃仁勳強調過的，他的公司是以「光速」在運作。外界都了解輝達工作要求甚高，養成持續問責的企業文化。

不過，輝達在業界以低離職率聞名，在最新的永續報告中，提到2026年度離職率由前一年度的2.5%增加到3.7%，仍遠低於科技業平均的21.9%。

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