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特斯拉上季獲利恐走下坡…市場更關注自駕小黃、機器人發展

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報，預料獲利與營收都將比去年同期下滑，但投資人將更為關注自駕計程車、Optimus機器人及資本支出的展望。法新社
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報，預料獲利與營收都將比去年同期下滑，但投資人將更為關注自駕計程車、Optimus機器人及資本支出的展望。法新社

美國電動車大廠特斯拉Tesla）本周將公布上季財報，預料獲利與營收都將比去年同期下滑，但投資人將更為關注自駕計程車、Optimus機器人及資本支出的展望。專家分析，特斯拉上周展示新款Roadster Rocket「飛天跑車」，再次顯示執行長馬斯克正卯足勁讓特斯拉將致力轉型為機器人與AI業者，而非專注於為消費大眾設計汽車。

特斯拉將在21日美股盤後公布第3季財報，預料營收將年比下滑0.3%，每股純益（EPS）也將年減0.2%。基於特斯拉上季交車輛超乎分析師預期，投資人將聚焦汽車事業毛利率，以確認這是否為降價搶市、犧牲利潤的結果。

不過，投資人更密切關注的是，馬斯克對於自駕計程車部署進展、Optimus機器人推出時間規劃，以及資本支出增幅和自由現金流減少的步伐。

此外，在特斯拉上周展示「飛天跑車」之後，加劇市場對於特斯拉將和SpaceX合併的臆測，巴克萊銀行更表示，特斯拉將在12月的股東年會前宣布和SpaceX合併，預料分析師將嚴加「拷問」馬斯克。

華爾街日報（WSJ）分析，特斯拉上周展示新款Roadster Rocket，再次顯示馬斯克正加強努力推動特斯拉轉型為機器人與AI業者，不再聚焦消費大眾設計汽車。馬斯克在發表會上並未透露Roadster Rocket可能的實際產量，但真正重要的是「飛天跑車」短片在社群媒體瘋傳，帶給人們未來發展的夢想。

WSJ指出，馬斯克此舉也形同把主流汽車市場拱手讓給中國大陸。馬斯克已表示，Roadster是特斯拉最後一款為人類駕駛推出的車型。他之前也已暗示，中國大陸汽車製造商實力雄厚，許多西方汽車製造商若沒有政府幫忙，根本無法與之競爭。

馬斯克對人類駕駛汽車的興趣也已明顯減弱，投入研發結合AI和自駕技術的自駕計程車Cybercab，並已在德州奧斯汀推出有限的服務。

特斯拉 Tesla 機器人 EPS

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