史上首見！蘋果實體店員工勸客別排隊 現場買不到iPhone Duo

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
蘋果首款折疊機iPhone Duo 16日預購當天人氣爆棚，出貨要等三個月之後，23日的開賣日動態備受關注。路透
蘋果首款折疊機iPhone Duo 16日預購當天人氣爆棚，出貨要等三個月之後，23日的開賣日動態備受關注。路透

蘋果首款折疊機iPhone Duo 16日預購當天人氣爆棚，出貨要等三個月之後，23日的開賣日動態備受關注。不過，過去果粉徹夜排隊搶頭香買新機的畫面恐不復見，外媒報導，蘋果已要求實體店員工勸告顧客不要排隊，因為沒有現貨，是蘋果史上首度出現現場排隊買不到新機的狀況。

iPhone Duo上周末預購，僅30分鐘，美國官網所有配置機型發貨日期全部排到明年1月22日。外媒MacRumors報導，蘋果部分直營店員工接到通知，提醒顧客在23日iPhone Duo開賣日當天，若無預約，不要專程到店購買，因店內沒有現貨。過去果粉在開賣日之前好幾天就到蘋果直營店徹夜排隊守候，期待開賣日搶頭香，是蘋果手機開賣特殊景象。

供應鏈人士指出，iPhone Duo的生產良率正在提升，產能會持續放量跟上強烈需求。蘋果首席營運長（COO）Sabih Khan之前造訪鴻海（2317）鄭州廠，參觀iPhone Duo關鍵製程，強調正依照蘋果一貫的品質標準擴大生產規模。

面對外界關注的iPhone Duo產能準備情況，Sabih Khan指出，正逐步擴大生產規模，希望能盡快將產品交到全球消費者手中。

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