凱基銀以高球串連財管貴賓交流

從支持高球賽事、培育潛力選手，到進一步讓財管貴賓參與，凱基銀行持續延伸高球贊助的價值。凱基銀行冠名贊助「2026凱基銀行TLPGA未來賽」於15日圓滿落幕，16日接續於台豐高爾夫俱樂部舉辦「貴賓配對賽」，邀請38名台灣女子職業高爾夫選手與凱基銀行貴賓客戶同場揮桿，並由凱基銀行董事長楊文鈞擔任開球嘉賓。透過與職業球員切磋球技、貴賓間以球會友，讓共同興趣成為交流起點，自然拓展人脈與連結。

楊文鈞表示，金融服務的起點是理解客戶，除了掌握客戶的財務需求，也要了解客戶所關注的事業發展與興趣。高爾夫兼具運動競技與交流特性，凱基銀行希望透過長期投入，讓對台灣高球的支持產生更多連結與價值，並以共同興趣拉近與客戶的距離。當銀行更了解客戶，財富管理就不只是提供金融商品，而是能在客戶不同需求與人生階段，提供更貼近、更有深度的服務。

此次貴賓配對賽首度來到中台灣，也是凱基銀行貼近不同地區客戶的具體實踐。楊文鈞指出，凱基銀行希望秉持「客戶在哪裡，服務就延伸到哪裡」的精神，更貼近客戶所在的市場與需求。中台灣聚集眾多企業主與高資產客戶，透過高球這項共同興趣，貴賓可在自然互動中分享市場觀察與經營經驗、拓展人脈，也讓銀行與客戶的連結從專業金融服務延伸至更多交流場域。

本次活動邀請TLPGA理事長黃璧洵、台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實及中南部企業代表共同參與。除安排TLPGA選手與貴賓同組切磋球技，亦規劃駐洞趣味挑戰，邀請中華高協菁英培訓球員林潔恩等選手擔任關主，透過趣味競賽增加球員與貴賓互動；賽後並安排晚宴、表演及頒獎活動，延續球場上的交流。

凱基銀行表示，高資產客戶的需求不只在資產配置，也涵蓋事業發展與人脈連結。未來將持續從客戶需求出發，結合財富管理專業、集團資源與客戶興趣，並持續支持台灣高球運動及人才培育，讓賽事、選手與客戶形成更緊密的連結。