台企銀「創聚營」 激發創意能量

台企銀（2834）長期深耕人才培育，鼓勵員工發揮創意、勇於突破，持續以創新思維回應金融環境的快速變化。該行近日舉辦「2026年第二屆創聚營」決賽，以「創新聚合、共創未來」為主題，邀集總分行員工組隊展現創意成果，透過跨單位交流與高階主管現場評選，將第一線實務經驗轉化為推動銀行轉型與成長的創新動能。

「創聚營」透過競賽機制搭建跨單位交流平台，吸引不同業務領域員工踴躍參賽。本次超過50組提案涵蓋數位轉型、流程優化、資源整合、客戶深耕及市場拓展等多元面向。各團隊從實務痛點及市場需求出發，透過需求分析、解決方案設計及效益評估，提出兼具創意與實務可行性的創新構想。

決賽由台企銀董事長李嘉祥、總經理李國忠率領總行單位主管組成評審團，從創新性、可行性、效益性及未來發展潛力等面向進行評選，最終選出一組「特優」、兩組「優」及四組「佳作」隊伍。優勝提案主題多元，包含AI應用、數據整合、資訊視覺化、精準行銷、客戶深耕及流程數位化等，充分展現台企銀的人才創意與實務能力，也體現「以人為本、持續創新」的企業文化。

李嘉祥表示，「創聚營」不只是創意競賽，更是讓員工參與銀行未來發展的重要平台。第一屆創聚營已有超過13項提案獲採用規劃或實際執行，對銀行未來的發展與經營將帶來深遠助益。面對金融科技快速發展、客戶需求持續改變及市場競爭日益激烈的環境，銀行必須持續提升創新與應變能力，而最了解第一線需求的員工，正是推動營運創新的重要力量。

未來台企銀將持續深化永續金融、數位轉型及人才培育，提升金融服務競爭力，朝向永續經營與創新發展的長期願景邁進。