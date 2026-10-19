聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀「創聚營」 激發創意能量

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
台企銀匯聚員工創新能量，第二屆「創聚營」七組優勝隊伍脫穎而出。台企銀／提供
台企銀匯聚員工創新能量，第二屆「創聚營」七組優勝隊伍脫穎而出。台企銀／提供

台企銀（2834）長期深耕人才培育，鼓勵員工發揮創意、勇於突破，持續以創新思維回應金融環境的快速變化。該行近日舉辦「2026年第二屆創聚營」決賽，以「創新聚合、共創未來」為主題，邀集總分行員工組隊展現創意成果，透過跨單位交流與高階主管現場評選，將第一線實務經驗轉化為推動銀行轉型與成長的創新動能。

「創聚營」透過競賽機制搭建跨單位交流平台，吸引不同業務領域員工踴躍參賽。本次超過50組提案涵蓋數位轉型、流程優化、資源整合、客戶深耕及市場拓展等多元面向。各團隊從實務痛點及市場需求出發，透過需求分析、解決方案設計及效益評估，提出兼具創意與實務可行性的創新構想。

決賽由台企銀董事長李嘉祥、總經理李國忠率領總行單位主管組成評審團，從創新性、可行性、效益性及未來發展潛力等面向進行評選，最終選出一組「特優」、兩組「優」及四組「佳作」隊伍。優勝提案主題多元，包含AI應用、數據整合、資訊視覺化、精準行銷、客戶深耕及流程數位化等，充分展現台企銀的人才創意與實務能力，也體現「以人為本、持續創新」的企業文化。

李嘉祥表示，「創聚營」不只是創意競賽，更是讓員工參與銀行未來發展的重要平台。第一屆創聚營已有超過13項提案獲採用規劃或實際執行，對銀行未來的發展與經營將帶來深遠助益。面對金融科技快速發展、客戶需求持續改變及市場競爭日益激烈的環境，銀行必須持續提升創新與應變能力，而最了解第一線需求的員工，正是推動營運創新的重要力量。

未來台企銀將持續深化永續金融、數位轉型及人才培育，提升金融服務競爭力，朝向永續經營與創新發展的長期願景邁進。

台企銀 能量 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中信銀數位創新 國際肯定

2026中小企永續翻轉競爭力／高柏攻散熱 開創循環經濟

2026蝦皮金選獎揭曉！52位賣家獲獎 在地品牌、無包裝實踐成新亮點

中國信託證券實踐企業永續文化 帶領員工走進海洋教育場域

相關新聞

史上首見！蘋果實體店員工勸客別排隊 現場買不到iPhone Duo

蘋果首款折疊機iPhone Duo 16日預購當天人氣爆棚，出貨要等三個月之後，23日的開賣日動態備受關注。不過，過去果粉徹夜排隊搶頭香買新機的畫面恐不復見，外媒報導，蘋果已要求實體店員工勸告顧客不要排隊，因為沒有現貨，是蘋果史上首度出現現場排隊買不到新機的狀況。

法國暴力抗爭 蔓延義、葡等國 歐公債殖利率上漲壓力大

歐洲社會再陷動盪，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，演變為暴力抗爭，抗議浪潮也蔓延到義大利、比利時、葡萄牙及阿爾巴尼亞等歐洲多國，且多地發生警民暴力衝突，可能加劇歐洲公債殖利率上漲的壓力。同時，德國極右派興起將威脅政府想推動投資的努力，讓19日登場的「投資德國」峰會蒙上陰影。

印度現金消費 可能再流行

印度總理莫迪政府的最重要政績之一，就是成功推動民眾使用快速、便宜的國營數位支付系統「統一支付介面」（UPI），但隨著當局將提高數位支付的手續費用，預料民眾很快又會多用現金。

越南與四國簽署FTA

越南與四個非歐盟成員國的歐洲國家，18日在河內簽署自由貿易協定（FTA），雙方將相互取消或降低關稅，包括工業、海產及農產品，尋求多元化出口市場。

印尼野火霾害肆虐 東南亞空氣清淨機搶手

印尼野火產生的有毒霾害，已帶動東南亞的氧氣瓶與空氣清淨機需求激增，促使製造商正晝夜不停地生產，以提供能拯救生命的潔淨空氣設備。

燃料價格高漲 年底機票價估衝10年新高

由於燃料價格高漲，美國今年底旅遊旺季的機票價格可能衝上十年新高，但航空業認為，高價還不至於嚇跑旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。