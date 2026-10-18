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AI再添疑「雲」 微軟傳已取消與英國新雲端廠Nscale的算力合約

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
新雲端服務商Nscale在英國本土第一座資料中心，傳出遭遇重大打擊，大客戶微軟已取消算力租賃協議。路透
新雲端服務商Nscale在英國本土第一座資料中心，傳出遭遇重大打擊，大客戶微軟已取消算力租賃協議。路透

雲端服務商Nscale在英國本土第一座資料中心，傳出遭遇重大打擊，大客戶微軟已取消算力租賃協議。除了可能衝擊Nscale的上市計畫，更可能加深市場對AI基建的疑慮。

英國電訊報報導，微軟原本預計成為Nscale英國第一座資料中心的「主力租戶」，承租多達2.3萬顆輝達（NVIDIA）的AI晶片。但這座位於Loughton的園區，建設進度不斷延期，英國電網主管機關甚至告知，預估要到2030年代才會供電給該設施。Nscale就連在挪威的旗艦AI設施，也比原定進度落後半年。

Nscale上個月才剛遞件，最快本月在美國辦理首次公開發行股票（IPO），籌資最多30億美元。微軟此時撤銷算力合約，勢必重創其上市計畫與投資人信心。

此時恰逢AI市場的動盪期。Nscale的美國同業CoreWeave，因大手筆舉債蓋廠計畫引發市場隱憂，股價在過去一周慘跌25%，寫去年11月以來最慘一周；澳洲資料中心開發商Firmus也因投資人需求不足，已宣布放棄 IPO。此事再度加深市場對於AI基建「很燒錢且供電難同步」的執行風險。

Nscale聲明，該公司與微軟的關係依然穩固且長期，「倫敦地區性的電網結構性問題」，並不影響雙方其他現有合約。該公司並強調會持續開發該據點，並正積極尋找其他替代能源，來解決供電困境。微軟則未予評論。

微軟 算力 雲端 晶片

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