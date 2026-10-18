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亞股明開盤不妙？美科技股賣壓加劇 成亞洲AI交易新風險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國科技股近日面臨沉重賣壓，對亞洲AI交易構成新的風險。歐新社
美國科技股近日面臨沉重賣壓，對亞洲AI交易構成新的風險。歐新社

美國科技股賣壓上周加劇，本周將形成亞洲人工智慧（AI）交易的新風險：美國籌建資料中心資金的融資成本日漸升高，可能掐斷維續當前熱潮所需的支出，威脅亞洲科技供應鏈的獲利，不利亞股漲勢的續航力。

彭博資訊報導，布蘭特原油價格16日一度漲破每桶110美元，為5月來首見，引發通膨憂慮，並推升利率，促使投資人關注企業為興建AI基礎設施而舉債的數兆美元，導致美國科技股賣壓加劇，拖累美國半導體股連跌八天，為2008年來最長跌勢，那斯達克綜合指數上周跌幅也是2025年4月來最大。

這可能對亞洲股市19日開盤時的盤勢，造成重大影響。

高盛集團以一籃子亞洲AI硬體類股所編製的一項指數，上周大跌11%，為7月中來最大跌幅。即便台積電營收預測亮眼，賣壓仍無減弱跡象，凸顯出投資人對AI支出的擔憂，正蔓延到整體硬體供應鏈。

一些表現突出的亞洲個股在這波動盪受創尤重。例如今年漲勢原本傲視MSCI亞太指數的印刷電路板（PCB）材料製造商南亞塑膠，已從紀錄新高後回落12%；在MSCI亞太指數表現次佳的欣興電子，也在一周內下跌14%，南韓三星電機同期更是重挫23%。

GAM投資管理公司基金經理人寇特西說，「融資成本就像（拖累）AI熱潮的重力」，「借款成本上升將導致基建計畫更難籌資，並延緩支出。即使只是延緩，都可能引發亞洲供應商獲利預期和估值的重新計算」。

市場的憂慮已不再只是AI晶片需求能否維持，還有超大規模雲端業者（hyperscaler）和新雲端服務（neocloud）營運商能否繼續籌到部署基建所需的資金，以及預期的報酬率能否能證明投資規模合理。

產業主管已警告這種融資風險，博通執行長陳福陽表示，資本將成為AI成長的最大限制，而非記憶體或產能短缺。

研調機構顧能（Gartner）也已警告，隨著AI投資額可能超越能證明合理的營收規模，到2030年時，超過3.5兆美元的AI基建支出可能面臨減記風險。

亞股 風險 布蘭特原油

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