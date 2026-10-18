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日媒：台積電熊本廠嘉惠經濟 但也帶來挑戰

經濟日報／ 編譯／黃淑玲
台積電熊本廠。路透
台積電熊本廠。路透

台積電前進日本熊本設廠至今五年了，日本讀賣新聞特別到台積電熊本縣菊陽町報導現況，當地社區同時感受到經濟繁榮帶來的好處與壓力：人口成長、地方財政強化，但也加劇了交通壅塞與勞動力短缺問題。

菊陽町財政自給自足

半導體熱潮帶動人口成長，且有助地方政府維持健全財政。

9月公布的日本人口普查資料顯示，自2020年以來，熊本縣有七個市町村的人口增加。其中，合志市的人口成長最多，增加了2,542人；大津町與菊陽町則分別增加1,728人及1,195人。合志是熊本市的衛星城鎮，台積電的擴張促使更多育兒家庭搬進該市居住，預期人口還會進一步成長。

財政益處方面，2024財政年度的財政實力指數排名中，菊陽、大津、合志這三個市町村都名列熊本縣前段班。菊陽町以0.95高居全縣第一，大津町則以0.73排名第二。合志市以0.63排名第四，排在熊本市之後。2025財政年度時，菊陽町的財政已達到自給自足。

該指數衡量地方政府財政收支健全程度，指數值達到1.0，代表地方政府無須仰賴中央政府補助，即可維持預算平衡。

整體影響好壞還難斷言

但是，國土交通省九州地方整備局的資料指出，菊陽町及鄰近的合志市與大津町在2025年，共有38處主要交通壅塞熱點。與台積電首次宣布進駐計畫的2021年相比，塞車熱點增加了約40%。

造成交通壅塞的主要因素之一，是道路改善及其他基礎設施未能跟上新企業湧入的速度。自台積電宣布設廠以來，至今年3月底，熊本縣政府已經和71家與半導體相關的公司，簽署公司或廠區地點協議。

菊陽町現正進行道路拓寬工程，町內建設部門官員說，同時也採取錯開通勤時間的方法，改善塞車問題

經濟繁榮也令鄰近台積電熊本廠附近的土地價格飆漲，形成新挑戰。截至2026年的五年間，菊陽町、合志市與大津町的住宅用地平均價格上漲約30%至50%；商業用地的平均價格漲幅更大，達1.3倍至2.2倍。

根據熊本縣商工會聯合會於3月進行的一項調查，在受訪的489家企業中，有88%表示，目前仍無法判斷台積電熊本廠帶來的影響是正面還是負面。受訪者中，有9%表示受到正面影響，例如台灣人和建築工人在當地的住宿與餐飲消費的增加；另有3%認為影響負面，原因包括人事成本上升及勞動力短缺。

大津町商工會就反應，由於租金飆漲等因素，已有當地企業被迫停止營業。另有一些勞工受到較高薪資吸引，轉往半導體公司任職。中小企業必須強化吸引力，才能留住勞工。

熊本 日媒 台積電 日本 半導體

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