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金融時報調查：未來10年AI帶動全球經濟 不致造成大規模失業

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

根據「金融時報」對經濟學家的調查，未來10年AI將帶動美中以外各大經濟體成長，且不會引發大規模失業。這份極樂觀的評估，與先前關於AI將給社會帶來深遠風險的警告截然不同。

這項調查訪問亞洲、美國及歐洲的94名經濟學家，其中54%的受訪者表示，未來10年，20國集團（G20）許多或幾乎所有成員國都將因人工智慧（AI）而顯著提升經濟成長與生產力。

資產管理公司先鋒集團（Vanguard）首席經濟學家薩利欣（Jumana Saleheen）表示：「AI帶來的效益不會僅侷限於創新發源地，也會擴及採用AI並進一步擴大其應用的經濟體。」

她還說：「將AI當作『即插即用』工具的採納型經濟體同樣會是贏家，但會有時間差，不妨將他們視為第2批贏家。」

這項樂觀評估出爐之際，外界對AI的破壞性潛力日益擔憂。包括Anthropic的阿莫戴（Dario Amodei）及OpenAI的阿特曼（Sam Altman）在內的產業領袖都呼籲，鑑於AI代理可能出現不可預測且具破壞性的行為風險，應放慢創新腳步。

部分經濟學家先前警告，AI帶來的效益將高度集中於美國、中國等大型經濟體中掌握尖端技術的企業所有者，導致財富從勞工轉移至股東。

此外，包括國際清算銀行（BIS）在內的其他機構也警告，與AI相關的投資潮與股市榮景恐面臨代價高昂的逆轉，對經濟成長造成潛在的重大打擊。

相較之下，「金融時報」的調查則顯示，AI所帶來的生產力提升，將源於全球企業對這項技術的廣泛且有效應用，就如同電力與電腦的效益傳播到遠超出其起源國的地方。

WPI Strategy首席經濟學者貝克（Martin Beck）指出：「各國無須親自開發尖端AI技術，也能從中獲益。勞工與企業採用AI、進口含AI技術的產品、知識外溢，以及商品與服務價格下降，都能帶來生產力提升。」

這項樂觀的調查結果，也與世界銀行（World Bank）今年6月發布的研究相呼應。該研究指出，AI帶來的效益可能超越電氣化所創造的效益。

根據世界銀行的數據，若能實現如此大幅的效益，將有助於扭轉全球生產力成長長期下滑的趨勢。全球生產力年均成長率已從2000年代的1.4%，降至2010年代的1.1%。若缺乏重大技術變革，預計本10年平均僅約0.8%。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）於8月表示，隨著投資擴及美國以外地區，AI正成為「全球經濟的成長引擎」。

IMF在10月發布的「世界經濟展望報告」（World Economic Outlook）中指出，全球經濟展現韌性，AI帶動的科技發展動能，為「地緣政治逆風提供重要的抵銷力量」。

不過，報告也表示，特定國家的經濟前景仍取決於其在科技價值鏈中的位置、國內投資能力，以及吸收新技術的準備程度。

倫敦政經學院（London School of Economics）客座教授倫尼格（Tim Leunig）表示：「新技術效益主要的傳遞途徑是降低價格，而這從定義上來說，將使所有人受益。」

金融時報 失業 規模

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