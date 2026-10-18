馬拉威賣黃金買汽油 外匯不足加油站排隊

搶油勘比搶演唱會門票，非洲窮國馬拉威缺油缺到人民睡加油站！馬拉威自9月起燃油供應逐漸吃緊，10月初更出現大批車輛排隊等油的景象，有司機已3周無法工作，只能靠借錢度日。馬拉威長年受外匯不足所苦，今年又碰上國際油價上漲，加上過往外債沉重、連進口汽油都成問題，政府甚至得出售黃金換取美元，盼能度過危機。

加個油也要排隊過夜

根據《路透社》日前報導，馬拉威商業首都布蘭岱近期頻繁出現大量車輛排隊加油的景象，有些駕駛甚至直接在加油站過夜，只為等到油罐車補貨。當地司機吉姆表示，他在加油站睡了一晚，隔天仍得繼續排隊，機車載客司機克里斯多福則說，已經3周買不到汽油、無法工作。

燃油短缺同時推高交通費用，原本1500克瓦查（約28元台幣）的迷你巴士車資，如今漲到4000克瓦查，漲幅超過1.6倍。

馬拉威缺油也非第一次了，去年總統大選時就曾引發民怨，總統穆塔里卡上任後調漲油價，一度改善供應，但今年2月底伊朗戰爭爆發、國際油價攀升後，問題又逐漸惡化。據《外媒Semafor》14日報導，缺油也讓黑市交易猖獗，政府已展開全國取締，打擊囤油及非法轉售，違規者可能遭逮捕。

馬拉威缺油不只是因普通的全球油價上漲，而是國家缺乏美元外匯的長期問題！由於燃油高度仰賴進口，政府與進口商必須使用外幣向供應商付款，但馬拉威出口收入有限、外債沉重，長期面臨外匯不足的困境。

菸草歉收與逆差

但為何馬拉威會缺外匯？根據世界銀行最新報告，馬拉威出口高度仰賴菸草，約占商品出口額的一半，但今年菸草產量比去年減少逾20%，外匯收入跟著受影響；另一方面，馬拉威進口金額超過出口的2.5倍、是嚴重的貿易逆差，光燃油就占每月進口支出約兩成，形成賺進美元少、花出去卻多的困境。

為支付燃油進口費用，馬拉威中央銀行甚至出售黃金換取外匯，政府目前正與國際貨幣組織（IMF）協商新的貸款計畫，但雙方尚未達成協議。過去，馬拉威就獲批准1.75億美元貸款，卻因未能完成政策審查，去年5月提前終止，如今缺油問題再起，能否撐過本次民生大危機值得追蹤。

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