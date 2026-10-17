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浪費詐騙集團17年時間！新創派AI臥底裝傻陪聊 還釣出情報強化反詐

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
澳洲新創公司Apate旗下AI代理，能「臥底」套出詐騙情資。網路圖片
澳洲新創公司Apate旗下AI代理，能「臥底」套出詐騙情資。網路圖片

多數企業利用人工智慧（AI）代理提升效率，但澳洲新創公司Apate卻讓AI代理「臥底」成為詐騙受害者，主動與詐騙者周旋，已累積了250萬次對話，相當於浪費了詐騙集團整整17年的時間，而且能在有人受害前蒐集情報

Apate成立於2024年，技術源自雪梨麥覺理大學（Macquarie University）的研究，目前部署數千個AI代理，可假扮不同年齡、性別和口音的人，以多種語言接聽詐騙電話、回覆可疑訊息及電子郵件、點擊網路釣魚連結，甚至加入社群媒體，盡可能延長與詐騙者的互動。

Apate共同創辦人兼商務長喬菲（Brad Joffe）表示，業界多半在詐騙發生後才採取行動，「我們則直接找上詐騙者，在有人受害前取得資訊」。

Apate的AI代理迄今已與詐騙者進行250萬次對話，浪費他們17年的時間，設法套出銀行帳戶、加密貨幣錢包、電話號碼、惡意網站、冒充品牌及詐騙手法等資訊，再提供給銀行、電信業者、政府機關及公用事業等客戶，強化反詐措施。

這項構想源自創辦人兼執行長卡法爾（Dali Kaafar）數年前接到的一通詐騙電話。他當時故意裝傻，讓詐騙者與他通話44分鐘，隨後想到，能否將這種拖延詐騙者的做法自動化，同時取得有用情報。

卡法爾與同事之後運用機器學習和自然語言，處理技術分析詐騙內容。Apate也利用AI代理與詐騙者的對話紀錄及相關研究成果來訓練模型，並透過分析平台向客戶提供詐騙情報。

Apate現有客戶包含澳洲聯邦銀行、TPG電信，以及其他公用事業、電信業者和政府機關。TPG已把近59萬通電話轉接給Apate的AI代理，澳洲聯邦銀行公開通報的詐騙損失則減少76%。另一家澳洲銀行，也利用Apate的外撥代理，成功干擾22起詐騙行動。

喬菲表示，Apate迄今累計募資近1,000萬美元，並計劃將最新一輪資金投入產品開發與拓展國際市場。

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