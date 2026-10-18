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iPhone Duo在美出貨排到明年 蘋果折疊機預購買氣火熱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果第一款折疊手機iPhone Duo 16日開放預購。遠傳電信／提供
蘋果第一款折疊手機iPhone Duo 16日開放預購。遠傳電信／提供

蘋果Apple）第一款折疊手機iPhone Duo 16日開放預購，短短幾分鐘，在美國的預估出貨時間就從10月23日延至明年1月底。蘋果表示，iPhone Duo預購買氣「熱烈得驚人」。

蘋果在新聞稿中說：「我們第一款折疊iPhone（iPhone Duo）預購買氣熱烈得驚人。我們正全力加快交貨，讓顧客盡早拿到這款劃時代新品，並持續接受網路訂單。」

蘋果說：「我們的團隊期待在全球Apple直營店迎接顧客，讓大家親自體驗iPhone Duo，以及完整的精彩iPhone產品陣容。」

很多顧客16日上午一開啟蘋果網路商店，就發現交貨時間已排到11月。短短幾分鐘內，預估交貨時間先延至12月，隨後更延後至明年1月底。兩種顏色、從256GB到2TB的所有儲存容量版本，都出現交貨延誤。

iPhone Duo是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任後，首批重要新品。他9月接掌蘋果後，同時密集發表新品，包括智慧家庭中樞HomeView及AirPods 5。彭博先前報導，蘋果本月還將推出觸控螢幕MacBook Pro及其他裝置。

彭博行業研究分析師在報告中指出，iPhone Duo在蘋果2027會計年度的銷量和營收，可能超過原先預估的1,400萬支及280億美元。他們說，若蘋果能說服現有Pro及Pro Max用戶改買入門款折疊機，那消費者的購買手機價將分別提高82%及67%。

iPhone Duo於16日晚間8時在大陸開啟預售後也是秒殺，預售不到半小時，官網郵寄訂單的發貨時間同樣也是排到明年1月下旬。

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