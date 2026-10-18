聽新聞
0:00 / 0:00

藍源砸數十億美元衝刺火箭發射 追趕對手SpaceX

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）的高層說，該公司力圖在2030年前每周發射數次新葛倫火箭，為此已砸下數十億美元投資相關基礎建設，以追趕對手SpaceX的龍頭地位。

路透報導，藍源打算在佛羅里達州增設更多新葛倫火箭的發射台與著陸台，自從這款旗艦重型火箭今年5月在該公司唯一的發射台爆炸後，已停飛至今，預計明年初恢復飛行。

藍源營運資深副總裁理查森在公司部落格文章中表示，藍源迄今已投入逾30億美元，在佛州興建占地約12.5公頃的大型生產與火箭整合設施，擁有約5,000名員工。

理查森表示，藍源將斥資3.3億美元擴建這些設施，預計2027年夏季完工，以支援運載能力更強的新葛倫9x4型火箭生產。擴建完成後，每年最多可生產150具第二級火箭。他說：「展望未來，這些基礎設施的設計目標，是在2030年前支援每周多次發射任務。」

藍源是亞馬遜新興衛星網路服務Leo的主要發射供應商之一，而Leo將與SpaceX的星鏈競爭。馬斯克旗下的SpaceX是全球最頻繁發射火箭的業者，去年共執行165次獵鷹火箭發射任務，多用於部署自家的星鏈衛星。

火箭 SpaceX 貝佐斯 藍源公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科學人／太空軍事化的警鐘已然敲響…地球軌道中的達摩克利斯之劍

空中翻轉還能懸浮！特斯拉飛天跑車Roadster震撼亮相 5大問題一次看

SpaceX進軍手機通訊市場 嚇壞美電信三雄

特斯拉飛天跑車Roadster後年投產 售價尚未公布

相關新聞

費半連八黑…台積ADR下挫 本周聚焦Meta、特斯拉財報

美國股市16日下跌，費城半導體指數連八黑，台積電ADR周線下挫近9%。國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。本周Meta、晶片業者及特斯拉（Tesla）等財報，將檢驗企業獲利能否支撐這波熱潮。

大型避險基金傳爆倉 美股恐慌指數漲22%

AI相關股票遭到拋售，推升俗稱「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）16日大漲22%，盤中一度突破22，為四個月來高點。市場當時流傳，一家大型避險基金可能已經爆倉崩潰，引發對金融機構風險的疑慮。

布蘭特油價飆！5月來首見觸及110美元 西德州期貨也勁揚

布蘭特原油16日暴漲，盤中漲上每桶110美元，是5月來首見。伊朗加緊火力攻擊荷莫茲海峽航行船隻，葉門胡塞組織以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯，烏克蘭又揚言攻擊俄羅斯煉油設施，在在加深供應吃緊顧慮。

Anthropic籌資舉債成本大增 反映投資者要求更高風險溢價

Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的殖利率，顯見該公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。舉債成本上升，反映投資人面對科技業短期內龐大的資金需求，要求更高風險溢價，才願意出資支持AI建設。

AWS 財務長：AI資本支出將豐收

亞馬遜雲端運算服務公司（AWS）財務長費爾頓接受Axios訪問時表示，人工智慧（AI）基建與服務的資本支出榮景可望持久，因為正推動有意義的創新。

iPhone Duo在美出貨排到明年 蘋果折疊機預購買氣火熱

蘋果（Apple）第一款折疊手機iPhone Duo 16日開放預購，短短幾分鐘，在美國的預估出貨時間就從10月23日延至明年1月底。蘋果表示，iPhone Duo預購買氣「熱烈得驚人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。