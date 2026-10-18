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「機器戰警」將成真？軟銀傳洽購全球保全龍頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

軟銀集團（SoftBank Group）據傳正洽談收購全球最大民營保全業者Allied Universal，含債務的交易價值可能接近300億美元，讓孫正義有機會將AI機器人導入保全及資料中心服務。

不過，協商尚在初步階段，機器人取代部分保全人力的技術尚未成熟，軟銀舉債成本上升，也讓這筆潛在收購案更到投資人嚴格檢視。

彭博和金融時報引述知情人士報導，Allied股權估值最高可能達180億美元，加上約120億美元的貸款與債券，總交易價值可能接近300億美元。

Allied旗下擁有英國保全公司G4S，業務遍及逾100個國家，員工近77萬人，提供企業和活動保全、資料中心保全，以及清潔、維護等設施服務，也承接紐約地鐵保全業務。

知情人士說，孫正義認為保全業是驗證旗下機器人技術的理想場所。例如，以一批機器人取代演唱會等單次活動的部分保全人力，可能具有經濟效益。

知情人士向彭博透露，若收購Allied，軟銀希望最終以機器人負責部分保全工作；另一位人士則說，概念雖類似「機器戰警」，技術卻還未到位，人型機器人投入保全可能還需要更長時間。

軟銀 保全 軟銀集團 機器人 彭博

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