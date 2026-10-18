AWS 財務長：AI資本支出將豐收

亞馬遜雲端運算服務公司（AWS）財務長費爾頓接受Axios訪問時表示，人工智慧（AI）基建與服務的資本支出榮景可望持久，因為正推動有意義的創新。

最近科技股重挫，反映投資人和分析師對「AI泡沫」忐忑不安，尤其擔心債務暴增、公司估值高聳入雲，以及循環融資交易，懷疑營收成長能否追上巨額基建支出擴增步調。

費爾頓說，AWS的經驗顯示，AI資本支出將收割豐碩的果實。他表示，對AWS的資本支出「感到安心」，因為截至第2季就有價值將近5,000億美元的待履行訂單可倚靠，客戶大大小小都有，還有大企業、大型AI實驗室，以及中小型企業。他說：「這是貨真價實的需求。」他還表示，AWS的AI伺服器投資證明成果豐碩。「那些伺服器不到三年就看到投資回報。」

第2季AWS營收達422億美元，較一年前激增36.7%。這個雲端服務部門的AI營收年化預估值超過250億美元，年比成長率達三位數。