大型避險基金傳爆倉 美股恐慌指數漲22%

AI相關股票遭到拋售，推升俗稱「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）16日大漲22%，盤中一度突破22，為四個月來高點。市場當時流傳，一家大型避險基金可能已經爆倉崩潰，引發對金融機構風險的疑慮。

VIX原先在16日上午交易時段大致徘徊在16附近，但中午過後突然急拉，一路攀升至22.31，收盤回落至19.99。

華爾街傳出，引發VIX急升的原因，是有關機構投資者可能陷入困境的消息。CNBC選擇權市場記者指出，隨著市場傳出有交易者「爆倉」的傳聞，市況在短短30分鐘內便出現劇烈變化。

在油價高漲推升通膨與升息壓力之際，AI產業鏈出現裂痕，市場對新興雲端服務商CoreWeave的疑慮升高。

選擇權市場一連串交易顯示，VIX可能進一步走高。SpotGamma創辦人科丘巴表示：「VIX選擇權交易量居高不下，顯示交易者正積極將10月到期的VIX部位獲利了結，並將部位轉至11月，藉此對市場出現更大跌幅的情況避險。」