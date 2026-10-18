布蘭特油價飆！5月來首見觸及110美元 西德州期貨也勁揚

布蘭特原油16日暴漲，盤中漲上每桶110美元，是5月來首見。伊朗加緊火力攻擊荷莫茲海峽航行船隻，葉門胡塞組織以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯，烏克蘭又揚言攻擊俄羅斯煉油設施，在在加深供應吃緊顧慮。

布蘭特原油期貨價格16日盤中觸及每桶110美元，終場漲3.7%，以每桶109.86美元作收，是5月19日來最高。美國西德州中級原油（WTI）期貨漲3.5%，收每桶101.41美元，是9月17日來最高。

過去一周來，布蘭特漲4.9%，WTI周線飆升10.4%。

顧問公司Energy Aspects發布報告說：「沙烏地能源設施遇襲耳語傳出，衝突升溫疑慮再起，導致原本下跌的WTI與布蘭特走勢逆轉。以色列報導說，西方情報機構偵測到異常軍事舉動後，伊朗或許正準備採取先發制人的攻擊，儘管未經證實，這些發展強化我們的觀點：緊張情勢持續升溫的風險將支撐油價。」

由沙烏地阿拉伯領頭的聯盟表示，已攔截、摧毀數枚飛彈，包括一枚射向紅海岸石油出口港延布的彈道飛彈，該港市對沙國避開荷莫茲海峽、持續運油至國際市場至關重要。顧問公司Rapidan能源集團說，初步報導顯示，延布基礎設施未損。

葉門親伊朗民兵胡塞組織近期頻頻攻擊沙國。沙國能源部說，石油巨人Aramco位於達蘭的行政大樓3日遭攻擊。胡塞組織曾於10日攻擊利雅德國際機場，造成12人死亡、逾300人受傷。

與此同時，荷莫茲海峽一帶攻擊活動增加，也加深石油供應顧慮。伊朗聲稱已加緊攻擊行動，還擊美國封鎖港口和上月實施更嚴厲的制裁。

美國總統川普試圖促使烏克蘭與俄羅斯「能源停火」的努力也迅速瓦解。克里姆林宮持續攻擊烏克蘭基礎設施，烏國總統澤倫斯基揚言採取報復行動，恢復轟炸俄羅斯煉油廠。