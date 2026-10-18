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費半連八黑…台積ADR下挫 本周聚焦Meta、特斯拉財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。路透
國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。路透

美國股市16日下跌，費城半導體指數連八黑，台積電（2330）ADR周線下挫近9%。國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。本周Meta、晶片業者及特斯拉Tesla）等財報，將檢驗企業獲利能否支撐這波熱潮。

費城半導體指數16日重挫3.8%，周線大跌逾11%。那斯達克綜合指數16日跌2.1%，周線跌4.5%。整周下來，標普500下跌1.9%，為6月以來最大單周跌幅，反倒道瓊工業指數（00668）一周漲0.7%。

台積電ADR 16日下跌2.2%，連三日收黑。台積電公布財報後ADR連跌，顯示投資人關注的，已不只是晶片業者目前賺多少，還包括客戶能否持續籌資以支應後續投資。

上周賣壓從多方湧現。博通（Broadcom）執行長將部分AI投資人的行為比作賭博，大陸半導體技術進展也加深競爭疑慮；通膨高於預期、舉債成本上升，更讓市場擔心，大舉借款擴張的業者能否負擔得下去。

CoreWeave 16日再跌約12%，整周重挫25%，債券先前已跌至通常顯示財務困境的價位。戴爾（Dell）周線暴跌22%，為史上最差單周表現。資料中心債券賣壓也從風險較高的借款人，擴及部分投資等級債券。

投資人轉向公債避險，美國10年期公債殖利率一周來下降約15個基點至5.1%，為2月中旬以來最大單周降幅。即使上周通膨數據偏高，仍未阻擋買盤。

這也顯示，市場擔心的事已轉移。先前投資人認為，AI建設能讓經濟承受更高利率；如今開始懷疑，舉債成本上升，是否終將讓AI投資放慢腳步，拖累經濟成長。

但能源價格也帶來壓力。布蘭特原油16日一度觸及每桶110美元，為5月來首見。

本周焦點將轉向企業能否證明，AI支出有足夠報酬支撐。高盛估計，Meta等五大AI雲端業者明年合計資本支出將達約1.2兆美元。Meta率先公布財報，市場將檢視獲利能否比資本支出成長得更快。

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