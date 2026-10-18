Anthropic籌資舉債成本大增 反映投資者要求更高風險溢價

Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的殖利率，顯見該公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。舉債成本上升，反映投資人面對科技業短期內龐大的資金需求，要求更高風險溢價，才願意出資支持AI建設。

Anthropic這筆代號「北極星計畫」（Project North Star）的600億美元債務融資，將協助Anthropic採購Google開發、合計約1.5GW規模的客製化晶片，也就是張量處理器（TPU）。

這項交易預料將創下歷來最大晶片融資規模。在金融機構愈來愈擔心科技業龐大資本支出和舉債之際，也將考驗投資人承接AI相關債務的意願。

英國金融時報引述知情人士報導，黑石旗下基金將投資90億美元，占180億美元次順位貸款的一半。這筆貸款將以Anthropic未來五年支付的晶片租金還本付息。

黑石獲得的票面利率為10%，加計新債折價發行及其他費用後，總報酬率更高。相較之下，依ICE美銀BB級美國高收益債指數，信用條件相近的借債方，在公開債市籌資通常只須支付約7%的殖利率。

知情人士說，其餘90億美元次順位貸款將在未來幾個月，向更廣泛的投資人出售，殖利率可能較低。

這也顯示，成立五年的Anthropic在爭取投資等級信用評等上，仍面臨挑戰。據報導，黑石告訴投資夥伴，這次晶片交易是投資Anthropic相關債務、賺取高收益的難得機會，因預期該公司上市後將取得投資等級評等，大幅降低舉債成本。

日前CoreWeave部分公司債價格跌破面值八成、殖利率突破15％，是近來市場動盪的原因之一。一家商業模式與CoreWeave Inc相似的公司、GMI Cloud執行長葉威延表示，15%的殖利率簡直「瘋狂」，反觀他自己的公司近期取得的一筆新台幣貸款，利率僅約3.45%。他指出，在投資人疑慮推升西方競爭對手融資成本之際，更低廉的資金以及更快速的執行力（得益於鄰近亞洲供應鏈），讓在亞洲營運的AI基礎設施公司占優勢。