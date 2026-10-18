聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic籌資舉債成本大增 反映投資者要求更高風險溢價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的殖利率，顯見該公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。路透
Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的殖利率，顯見該公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。路透

Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的殖利率，顯見該公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。舉債成本上升，反映投資人面對科技業短期內龐大的資金需求，要求更高風險溢價，才願意出資支持AI建設。

Anthropic這筆代號「北極星計畫」（Project North Star）的600億美元債務融資，將協助Anthropic採購Google開發、合計約1.5GW規模的客製化晶片，也就是張量處理器（TPU）。

這項交易預料將創下歷來最大晶片融資規模。在金融機構愈來愈擔心科技業龐大資本支出和舉債之際，也將考驗投資人承接AI相關債務的意願。

英國金融時報引述知情人士報導，黑石旗下基金將投資90億美元，占180億美元次順位貸款的一半。這筆貸款將以Anthropic未來五年支付的晶片租金還本付息。

黑石獲得的票面利率為10%，加計新債折價發行及其他費用後，總報酬率更高。相較之下，依ICE美銀BB級美國高收益債指數，信用條件相近的借債方，在公開債市籌資通常只須支付約7%的殖利率。

知情人士說，其餘90億美元次順位貸款將在未來幾個月，向更廣泛的投資人出售，殖利率可能較低。

這也顯示，成立五年的Anthropic在爭取投資等級信用評等上，仍面臨挑戰。據報導，黑石告訴投資夥伴，這次晶片交易是投資Anthropic相關債務、賺取高收益的難得機會，因預期該公司上市後將取得投資等級評等，大幅降低舉債成本。

日前CoreWeave部分公司債價格跌破面值八成、殖利率突破15％，是近來市場動盪的原因之一。一家商業模式與CoreWeave Inc相似的公司、GMI Cloud執行長葉威延表示，15%的殖利率簡直「瘋狂」，反觀他自己的公司近期取得的一筆新台幣貸款，利率僅約3.45%。他指出，在投資人疑慮推升西方競爭對手融資成本之際，更低廉的資金以及更快速的執行力（得益於鄰近亞洲供應鏈），讓在亞洲營運的AI基礎設施公司占優勢。

Anthropic Google 晶片 舉債

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

Anthropic營收成長變慢 透露產業浮現警訊

費半周跌逾11%、台積電ADR挫近9% 下周就看AI財報能否止血

為機器人謀出路？軟銀傳有意砸300億美元併全球最大保全業者 ADR重挫

相關新聞

費半連八黑…台積ADR下挫 本周聚焦Meta、特斯拉財報

美國股市16日下跌，費城半導體指數連八黑，台積電ADR周線下挫近9%。國際油價上漲、AI業者債務疑慮加深，讓市場更擔心高舉債成本將拖慢AI投資。本周Meta、晶片業者及特斯拉（Tesla）等財報，將檢驗企業獲利能否支撐這波熱潮。

大型避險基金傳爆倉 美股恐慌指數漲22%

AI相關股票遭到拋售，推升俗稱「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）16日大漲22%，盤中一度突破22，為四個月來高點。市場當時流傳，一家大型避險基金可能已經爆倉崩潰，引發對金融機構風險的疑慮。

布蘭特油價飆！5月來首見觸及110美元 西德州期貨也勁揚

布蘭特原油16日暴漲，盤中漲上每桶110美元，是5月來首見。伊朗加緊火力攻擊荷莫茲海峽航行船隻，葉門胡塞組織以飛彈攻擊沙烏地阿拉伯，烏克蘭又揚言攻擊俄羅斯煉油設施，在在加深供應吃緊顧慮。

Anthropic籌資舉債成本大增 反映投資者要求更高風險溢價

Anthropic為最新晶片交易籌資，向黑石（Blackstone）提供逾10%的殖利率，顯見該公司願意承擔高昂舉債成本，支應昂貴的AI基礎設施。舉債成本上升，反映投資人面對科技業短期內龐大的資金需求，要求更高風險溢價，才願意出資支持AI建設。

AWS 財務長：AI資本支出將豐收

亞馬遜雲端運算服務公司（AWS）財務長費爾頓接受Axios訪問時表示，人工智慧（AI）基建與服務的資本支出榮景可望持久，因為正推動有意義的創新。

iPhone Duo在美出貨排到明年 蘋果折疊機預購買氣火熱

蘋果（Apple）第一款折疊手機iPhone Duo 16日開放預購，短短幾分鐘，在美國的預估出貨時間就從10月23日延至明年1月底。蘋果表示，iPhone Duo預購買氣「熱烈得驚人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。