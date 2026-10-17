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不炒房了？有錢人改炒1物爽賺數百萬美元 業界曝「剛取得就轉售」

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有錢人不炒房改炒私人飛機！ 剛取得就轉售、爽賺數百萬美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
富豪正靠著炒作私人飛機，快速賺進數百萬美元。彭博資訊
富豪正靠著炒作私人飛機，快速賺進數百萬美元。彭博資訊

炒房來賺大錢已是過去式，有錢人正靠著快速轉手受歡迎型號的私人飛機，賺進數百萬美元，是相關產業蓬勃發展的最新跡象。

英國金融時報（FT）報導，產業專家表示，搭乘私人飛機出遊的需求強勁，以及供應鏈受限引發的供給延遲，已推高私人飛機的價格，促使原始買家取得飛機後旋即轉售。

律師事務所HFW航太團隊合夥人泰伯特說：「任何人只要接收新的飛機，可能會發現早已有人願意接手。」

熟悉情況的產業主管說：「我們已留意到，人們在收貨後，馬上將飛機轉售」，「需求非常強勁，二手市場最為明顯。」

人工智慧（AI）熱潮，創造了新富階層，已帶動私人飛機的需求。在此同時，業者面臨全面的物流問題，包括的鑄件、鍛件與勞工短缺。因此，大型商務飛機製造商訂單積壓的速度，快過生產速度。

泰伯特說，現在下訂者，可能至少要等到2029年或2030年，促使客戶將目光投向二手市場。他表示，新款的灣流G700，包機專家說在客製化前的售價通常落在8,000萬美元，轉手後可獲得10%利潤。

律師事務所Addleshaw Goddard合夥人潘薩多羅說：「依型號而定，轉手價可飆得非常高，有時價差達到數百萬美元。」

業界人士指出，私人飛機需求蓬勃成長的另一個原因，是美國總統川普於2025年簽署生效的大而美法。

潘薩多羅表示，該法的「加速折舊」條款，允許企業在持有飛機的第一年，就將購機成本全額列為稅務扣除項目，從而刺激需求。

花旗集團航空融資主管法蘭西斯表示，過去原始買家會在飛機交付前，將購機合約轉售給其他買家，從中賺取利潤，但飛機製造商已開始遏止這種做法，「因為這會影響他們控制市場價格的能力」。

他說，如今原始買家無論是個人或企業，通常會在飛機交付時或交付後不久，就將飛機轉售。

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