快訊

薔琵升級強颱！未來24小時挑戰超廣闊暴風半徑 下周五恐影響台灣

不炒房了？有錢人改炒1物爽賺數百萬美元 業界曝「剛取得就轉售」

張善政、蔣萬安造勢大進場！民眾熱情握手回應 花20分鐘才上主舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱潮當頭 Anthropic創辦人：美國GDP可能大增

中央社／ 曼谷17日綜合外電報導
美國人工智慧公司Anthropic共同創辦人克拉克。歐新社
美國人工智慧公司Anthropic共同創辦人克拉克。歐新社

美國人工智慧公司Anthropic共同創辦人克拉克今天說，AI能力快速提升將為所有領域帶來遠比以往更快變化，公司內部經濟模型推估，AI可能在2030年前讓美國GDP增至44兆美元。

路透社報導，克拉克（Jack Clark）於泰國首都曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WorldBank）年會上表示，這項變革性技術需要國際合作，來建立「獨特且嚴格之規範」。

IMF先前推估美國今年名目國內生產毛額（NominalGDP）大約為32兆美元，克拉克指出，44兆美元這項數據相較於目前水準「聽起來相當不合常理」，但人工智慧（AI）正在大幅提升科學探索能力。

他還提到：「如果GDP成長到這種程度，經濟理論顯示，必然需要創造出新的產業與發明，才能支撐如此重大經濟擴張。」

Anthropic 美國 GDP

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

通膨和債務夾擊 IMF：與AI紅利脫鉤低收入石油進口國最脆弱

AI浪潮強強滾！中經院上修GDP成長率至12.16% 創38年來新高

Anthropic營收成長變慢 透露產業浮現警訊

防患未然或公關危機？OpenAI、Anthropic私下推演AI引發重大災難的應對策略

相關新聞

有錢人不炒房改炒私人飛機！ 剛取得就轉售、爽賺數百萬美元

靠炒房來賺大錢已是過去式，有錢人正靠著快速轉手受歡迎型號的私人飛機，賺進數百萬美元，是相關產業蓬勃發展的最新跡象。

為何美股恐慌指數急拉？VIX狂飆22% 大型避險基金傳爆倉+AI股遭血洗

AI相關股票遭到拋售，推升俗稱「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）16日大漲22%，盤中一度突破22，為四個月來新高。市場當時流傳，一家大型避險基金可能已經爆倉崩潰，引發市場對金融機構風險的疑慮。

美股牛熊指標「賣出」訊號消失所以可進場了？ 美銀：買進時候未到

美銀（BofA）衡量股市氛圍的「牛熊指標」終於脫離「賣出」區域，是5月來首見，但美銀策略師哈奈特提醒投資人，進場逢低承接時候未到。

台灣東拓不只美國還有墨西哥！在當地雇7.5萬員工 去年雙邊貿易額創高

台灣和墨西哥雙邊貿易快速升溫，去年貿易額達創紀錄的482億美元，台灣也一口氣躍升四名，成為墨國第三大貿易夥伴，反映人工智慧（AI）基礎設施帶動半導體與硬體需求升溫，雙方供應鏈連結也日益深化。

AI泡沫爆炸是什麼模樣？ 本周市場「彩排」可見4大特徵

人工智慧（AI）市場泡沫炸裂會是什麼模樣？本周金融市場已預先彩排了。

AI熱潮當頭 Anthropic創辦人：美國GDP可能大增

美國人工智慧公司Anthropic共同創辦人克拉克今天說，AI能力快速提升將為所有領域帶來遠比以往更快變化，公司內部經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。