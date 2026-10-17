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AI熱潮當頭 Anthropic創辦人：美國GDP可能大增
美國人工智慧公司Anthropic共同創辦人克拉克今天說，AI能力快速提升將為所有領域帶來遠比以往更快變化，公司內部經濟模型推估，AI可能在2030年前讓美國GDP增至44兆美元。
路透社報導，克拉克（Jack Clark）於泰國首都曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WorldBank）年會上表示，這項變革性技術需要國際合作，來建立「獨特且嚴格之規範」。
IMF先前推估美國今年名目國內生產毛額（NominalGDP）大約為32兆美元，克拉克指出，44兆美元這項數據相較於目前水準「聽起來相當不合常理」，但人工智慧（AI）正在大幅提升科學探索能力。
他還提到：「如果GDP成長到這種程度，經濟理論顯示，必然需要創造出新的產業與發明，才能支撐如此重大經濟擴張。」
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