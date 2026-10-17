為何美股恐慌指數急拉？VIX狂飆22% 大型避險基金傳爆倉+AI股遭血洗

AI相關股票遭到拋售，推升俗稱「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）16日大漲22%，盤中一度突破22，為四個月來新高。市場當時流傳，一家大型避險基金可能已經爆倉崩潰，引發市場對金融機構風險的疑慮。

VIX原先在16日上午交易時段大致徘徊在16附近，但中午過後突然急拉，一路攀升至22.31，收盤回落至19.99。

華爾街傳出，引發VIX急升的原因，是有關機構投資者可能陷入困境的消息。CNBC選擇權市場記者指出，隨著市場傳出有交易者「爆倉」的傳聞，市況在短短30分鐘內便出現劇烈變化。CNBC財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）也有類似說法。

在油價高漲推升通膨與升息壓力之際，AI產業鏈出現裂痕，市場對新興雲端服務商CoreWeave的疑慮升高，導致那斯達克指數16日重挫逾2%，為6月5日以來最差單日表現。CoreWeave股價則下跌12%。

CNBC報導指出，選擇權市場一連串交易顯示，VIX可能進一步走高。投資人買進多筆11月到期的VIX買權，若VIX在11月期間維持高檔，這些交易便有機會獲利。具體而言，一名投資人耗資170萬美元買進9,200口11月18日到期、履約價20的買權，另花費110萬美元買進12,500口同樣於11月18日到期、履約價23的買權，押注VIX到11月第三周收盤時將高於23。

選擇權市場分析業者SpotGamma創辦人科丘巴（Brent Kochuba）表示：「VIX今天急速攀升，加上VIX選擇權交易量居高不下，顯示交易者正積極將10月到期的VIX部位獲利了結，並將部位轉至11月，藉此對市場出現更大跌幅的情況避險。我們注意到，11月到期的VIX買權出現數筆超過100萬美元的交易。」