通膨和債務夾擊 IMF：與AI紅利脫鉤低收入石油進口國最脆弱

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）在泰國曼谷的年會接近尾聲。IMF總裁喬治艾娃今天表示，IMF有責任協助因伊朗戰爭導致價格衝擊而陷入困境的低收入國家。

法新社報導，本週在泰國首都舉辦的會議聚集來自全球各地財政部長、中央銀行總裁及其他高層官員。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在沙烏地阿拉伯財政部長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）也出席的記者會中表示：「這次會議交織著樂觀和擔憂…樂觀來自全球經濟的韌性、人工智慧（AI）的前景、亞洲的活力。但是人們也意識到AI引發疑慮，此外還有通貨膨脹、高負債水準、戰爭以及氣候風險，在在令人憂心。」

IMF這整週一直在警告，在各國央行必須專注於降低通貨膨脹，而且很可能需要透過調升利率來達成的同時，高負債水準和飆升的債券殖利率正在緊縮金融環境。

自從2月底美國、以色列發動對伊朗的戰爭以來，全球能源價格急劇上揚，德黑蘭的報復行動以美國在波斯灣的盟國為目標，並且減少石油和天然氣供應。

這波價格上漲已經蔓延全球，推升各類經濟體的通膨壓力。

IMF指出，最深受衝擊的是那些無法搭上AI投資熱潮的低收入石油進口國。

喬治艾娃說：「世界各地的人們，尤其是貧窮國家的民眾，都不喜歡通貨膨脹。通膨就像是對窮人徵稅。」

她也提到，全球利率和債券殖利率上升導致低收入國家的債務償還支出不斷攀升。

喬治艾娃指出，低收入國家債務償還金額占政府收入的比例近年來已經從8%升高至14%。而IMF有責任在必要時協助各國重整債務、協助國內資源調動、引進國際資金、營造私人投資條件。